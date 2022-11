3 film per bambini che fanno sognare anche gli adulti, da vedere per divertirsi e rilassarsi

I cartoni animati e i film d’animazione per bambini hanno sempre una marcia in più. Anche i più grandi, infatti, non possono rimanere indifferenti davanti alla bellezza dei colori, dei disegni e delle storie che raccontano.

Questi film, anche se non ci pensiamo, saranno davvero importanti per la formazione del carattere e dei pensieri del nostro bambino. I film e i cartoni animati, infatti, prendono spunto dalla realtà, e il filo tra le 2 parti è davvero sottile.

Per questo motivo, dovremo scegliere con cura quali storie far vedere e quali raccontare ai nostri bambini. Per liberare la mente e trascorrere una serata molto piacevole, ci sarebbero, in particolare, 3 fantastici prodotti targati Disney.

Colosso dei film d’animazione per bambini, Disney negli anni ha diffuso prodotti d’altissimo livello, che fanno sognare, crescere, ma anche imparare. Prepariamoci a memorizzare i film che nomineremo nelle prossime righe per vederli il prima possibile coi nostri piccoli.

3 film per bambini che hanno ottenuto grande successo sono un perfetto mix di emozioni e risate

Ormai tutti parlano di Netflix e delle sue serie tv. In realtà, per soddisfare ogni fascia di pubblico, anche Netflix ha iniziato ad offrire diversi film per famiglie da vedere insieme sul divano.

Però, se volessimo sognare, cantare e ridere, dovremmo assolutamente guardare Encanto, meraviglioso film d’animazione Disney del 2021.

La storia è così bella che ha ottenuto un grandissimo successo globale. Narra le vicende di una ragazza straordinaria che, a differenza degli altri membri della sua famiglia, dovrà faticare per trovare il suo vero dono. Il tema della famiglia è molto presente, così come le dinamiche di incontro e scontro che possono esserci con le persone più care e il viaggio alla ricerca di se stessa.

Una storia con un grande messaggio, corredata da colori spettacolari e canzoni tutte da cantare a squarciagola.

Un capolavoro assoluto di trama e musica: Fantasia

Facciamo un balzo nel passato e arriviamo fino al 1940, anno d’uscita di uno dei capolavori assoluti della Disney. Stiamo parlando di Fantasia, prodotto che descrivere come cartone animato, film d’animazione o musical sarebbe riduttivo.

Questo perché, in realtà, Fantasia è il connubio di tutti questi generi messi insieme, per creare un’opera senza tempo. Si discosta dai classici film Disney, e fu in assoluto il primo film stereofonico di sempre.

Un elemento molto importante nel film, infatti, è la musica. Walt Disney, infatti, poté contare sulla collaborazione del direttore d’orchestra Leopold Stokowski.

Insomma, si tratta di un vero e proprio viaggio tra le sensazioni, da vedere per rimanere a bocca aperta.

Luca e la Liguria

Chi ama la Liguria coi suoi borghi, non potrà assolutamente lasciarsi scappare “Luca”, altro bellissimo film d’animazione Disney. Stavolta sogneremo grazie all’atmosfera della terra ligure, le trenette al pesto e le voci di VIP nostrani, come Luca Argentero e Orietta Berti. Qui si affronta il tema dell’amicizia e delle difficoltà tipiche della preadolescenza. Nel film, ognuno di noi potrà ritrovare tratti in comune con la propria crescita, e i bambini rimarranno incantati da questi simpatici personaggi. Ecco perché questi 3 film per bambini che non potremo perdere ci lasceranno un sorriso sul volto, e tanti bei ricordi da condividere coi nostri affetti più cari.