Su Netflix un film per famiglie che ci farà impazzire e che ameremo

Netflix è una piattaforma che offre ai propri utenti decine di contenuti tra cui scegliere. Film, serie TV, documentari e reportage sono alla portata di tutti. E la selezione è così ampia che ogni gusto può essere facilmente soddisfatto. Se amiamo i film realistici e d’amore, per esempio, potremmo selezionare Malcom&Marie. O invece, se siamo più legati al genere storico e avventuroso, Peaky Blinders potrebbe sicuramente essere la scelta più azzeccata per i nostri gusti. Insomma, sicuramente possiamo affermare che ci sono tantissime opzioni offerte. E, in particolare, dal 14 ottobre c’è un film da brividi che sicuramente non ci lascerà indifferenti. Stiamo parlando di “The Curse of Bridge Hollow”.

The Curse of Bridge Hollow, un film geniale che non possiamo assolutamente perderci

“The Curse of Bridge Hollow” è un film davvero interessante, da assaporare e analizzare con cura e attenzione. Perfetta per la notte di Halloween, dato il retrogusto horror, la pellicola si concentra sulle avventure dei protagonisti. Il tutto è condito da una leggera spruzzata di commedia, che alleggerisce l’atmosfera. L’inizio del film è molto classico e ci fa trovare in medias res nella vita del personaggio principale, una giovane ragazza che si trasferisce a Bridge Hollow, una città particolare con la propria famiglia. Sydney Gordon (questo il nome della giovane interpretata da Priah Ferguson), ha 14 anni ed è una grandissima appassionata della materia del sovrannaturale e la sua nuova città le offrirà diverso materiale su cui lavorare.

Nel corso del film, vedremo la protagonista dover mettere in pratica le conoscenze su questo mondo. Infatti, Sydney dovrà salvare la città da uno spirito che aleggia nelle strade di Bridge Hollow e che riporta in vita le decorazioni di Halloween.

Il bellissimo rapporto tra padre e figlia raccontato in The Curse of Bridge Hollow

Ad aiutare Sydney a salvare Bridge Hollow dallo spirito, troveremo proprio suo padre (interpretato da Marlon Wayans). Il rapporto tra i due verrà esaltato per tutta la durata della pellicola e sarà messo in luce in diverse scene del film. Infatti, il supporto che entrambi si scambiano sarà fondamentale per la buona riuscita della loro missione. È interessante la scelta di far alleare padre e figlia quando solitamente le giovani protagoniste vengono aiutate da amici della loro età.

Questa particolarità rende sicuramente il film ancor più interessante e perfetto per le famiglie che vorranno trascorrere una bellissima serata di Halloween insieme. Questo è certamente uno degli spunti più carini, interessanti e positivi del film in questione. E in particolar modo, noteremo come il rapporto tra i due sarà sempre positivo, nonostante le avversità e i disaccordi. Soprattutto, padre e figlia comunicheranno attraverso l’ironia e scambi divertenti in cui spesso si inserirà anche la madre.

Su Netflix un film per famiglie che ci farà innamorare e che è davvero perfetto per la notte di Halloween

“The Curse of Bridge Hollow” diretto da Jeff Wadlow, è quindi una scelta perfetta per la famiglia. La sera di Halloween potrà diventare sicuramente più interessante grazie a questa pellicola. Il film, inoltre, dura solo 1 ora e 29 minuti, quindi il tempo che impiegheremo a guardarlo sarà perfetto se poi vorremo uscire. L’atmosfera della festa americana in questione è riportata con grande fedeltà dal film. Gli addobbi, le tradizioni, le maschere e i giochi sono rappresentati con grande attenzione e cura, come anche i personaggi che fanno parte di questo film. Dunque, se vogliamo divertirci e trascorrere un’ora e mezza piacevole, non perdiamoci su Netflix un film per famiglia che ci farà rimanere a bocca aperta.