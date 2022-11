Un po’ di ricette dolci o salate con il riso avanzato oltre ad arancini, frittelle e supplì

Il risotto, un po’ come la pasta al forno, è uno di quei primi piatti della domenica che fa subito aria di famiglia.

Che si tratti del grande classico allo zafferano o di quello con pere e taleggio, come anche di quello alla zucca, è sempre buonissimo.

Senza contare che fa respirare tutto il profumo della tradizione: pensiamo, ad esempio, alle nonne e a come lo preparavano amorevolmente.

A partire dal brodo, di carne o di verdura, ovviamente molto diverso dai preparati di oggi, seppur più vantaggiosi in termini di tempistiche.

In ogni caso, per quanto ci ingolosisca, spesso il risotto avanza perché magari abbiamo esagerato con le dosi. Ecco dunque un po’ di ricette dolci o salate con il riso e con il brodo che rimangono in pentola.

Tra le prime possibilità che saltano in mente rientrano certamente arancini e supplì, ma anche il riso al salto. Del resto, bastano 4 cucchiai di burro e un po’ di formaggio grattugiato per rendere gli avanzi croccanti e saporitissimi.

Gli arancini, invece, sono più ricchi e tra l’altro ricordiamoci che non vanno realizzati con il riso lesso, ma appunto con quello risottato.

Le alternative

Ma possiamo anche variare dalle solite ricette, ad esempio puntando su uno sformato di riso e spinaci, reso filante dall’aggiunta della crescenza.

Oppure, il riso allo zafferano è ottimo da recuperare con una bella frittata con uova, piselli e formaggi.

Altra prelibatezza è poi il timballo: una crosta croccante racchiude un cuore di riso con ragù e melanzane fritte o al forno.

E anche il risotto alla zucca può essere facilmente rivisitato: basta infornarlo con prosciutto e mozzarella.

Per non parlare delle classiche frittelle o polpette di riso, da insaporire con gli ingredienti che più ci piacciono.

Un ultimo suggerimento è quello di mettere il riso in forno, con piselli, pancetta e patate o con gli altri rimasugli del frigorifero.

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle ricette di riciclo spostandoci sul versante dolce.

Ovviamente, il tipo di riso da usare come base per queste preparazioni è quello bianco.

Per quanto riguarda le opzioni sono diverse e vanno dalla torta di riso con gocce di cioccolato a quella di mele, must di stagione.

Perché non provare poi le frittelle al limone, soffici e profumatissime?

Addirittura, potremmo trasformare il riso in un ripieno aromatizzato per farcire delle mini sfogliatine con arancia e cannella.

Ingredienti ottimi, tra l’altro, per insaporire i dolci a base di mela.

Infine, qualche consiglio per riciclare il brodo, ottimo innanzitutto per insaporire arrosti e stufati e brasati. Forse, però, pochi sanno che si può usare anche come insaporitore per zuppe e minestre un po’ insipide.

Se invece non abbiamo intenzione di riciclarlo in breve tempo, basterà restringerlo e frullarlo per ottenerne dei dadi vegetali fai da te pronti da congelare.

Un ultimo consiglio, poi, sulla preparazione dei primi piatti per il pranzo della domenica.

Qualora non fossimo amanti dei risotti nelle loro varie declinazioni, possiamo puntare, ad esempio, sui cannelloni da farcire a piacere.