Pronte in pochi minuti le alette di pollo alla paprika con patatine cotte in friggitrice ad aria

Quando abbiamo i minuti contati e la fame che arriva, una ricetta velocissima è ciò che ci vuole. Sinceramente, facciamo molta fatica a trovare una ricetta più semplice e immediata di quelle delle alette di pollo alla paprika. A maggior ragione se sono accompagnate da un contorno di patatine non fritte e pronte davvero in un batter d’occhio.

Il pollo è uno degli alimenti preferiti dagli sportivi, da chi vuole tenersi in forma, ma anche da chi ama semplicemente il proprio benessere.

Infatti è una carne con pochi grassi, ma che potremo arricchire con salumi e formaggi per renderla morbido e sfizioso.

Oltre al petto, una delle parti più gustose del pollo è quella delle alette. C’è chi le prepara con la salsa barbecue, ma la vera prelibatezza sono le alette di pollo alla paprika.

Chi non le ha assaggiate dovrebbe correre ai ripari subito, e chi sa già quanto sono buone, non dovrà fare altro che prepararle a casa. Ovviamente utilizzando questa ricetta, ovvero la più semplice e veloce di tutte.

Pronte in pochi minuti le alette di pollo con aromi, cotte in forno e accompagnate da un contorno di patatine non fritte

Divideremo la ricetta in 2 parti, descrivendo prima la preparazione delle alette e poi quella delle patatine.

Per prima cosa, ci serviranno 250 grammi di ali di pollo, aglio in polvere e olio. A questi ingredienti, poi, aggiungeremo anche alcune spezie, come l’origano e, ovviamente, almeno 3 cucchiai di paprika dolce.

Per prima cosa, dopo aver pulito bene le alette, eliminando eventuali piume o residui, dovremo asciugarle con della carta assorbente.

A questo punto dovremo mischiare, in un piatto piano, l’aglio in polvere, l’origano e la paprika. Dovremo, quindi, immergere in questo composto le nostre ali di pollo, avendo cura di ricoprire bene ogni parte di queste ultime. Ora, non dovremo fare altro che preriscaldare il forno statico a 180 °C, e farvi cuocere le alette, già sistemate in una teglia da forno, per circa 15-20 minuti. Non dimentichiamo di girare le alette a metà cottura. Con questa ricetta, infatti, saranno pronte in pochi minuti le alette di pollo, per un piatto davvero saporito.

Come preparare delle patatine light non fritte ma croccantissime

Per il contorno di patatine, invece, utilizzeremo la comodissima friggitrice ad aria.

Molte persone non sanno ancora usarla al meglio e commettono alcuni errori. Nonostante questo, bisogna ammettere che la friggitrice ad aria sia davvero utile per cucinare, e lo sarebbe anche per risparmiare energia.

Detto questo, per preparare le patatine usando questo elettrodomestico, ecco cosa dovremmo fare. Sbucceremo mezzo chilo di patate, e le taglieremo a bastoncini alti circa 1 cm. Condiremo il tutto con un paio di cucchiaio d’olio evo, origano, paprika, più 1 cucchiaio di pangrattato.

Dopo aver mescolato grossolanamente tutti gli ingredienti, anche con le mani, faremo cuocere il tutto per circa 15 minuti a 190 °C. I minuti sono indicativi, e potremo allungare la cottura finché non otterremo la consistenza desiderata.

Ricordiamoci di disporre bene le patate nel cassetto della friggitrice, in modo che non si sovrappongano, e di mischiarle a metà cottura.