5 borghi incantevoli dove andare in Liguria in giornata che sembrano usciti dal quadro di un pittore

La Liguria è una Regione che sa offrire paesaggi assai variegati. Alle spiagge e al mare dall’acqua cristallina si contrappongono le colline e i boschi dell’entroterra. Visitarla per intero potrebbe rivelarsi un’esperienza che cambierà la percezione che ne abbiamo avuto finora.

Anche con un solo giorno a disposizione, vi sono luoghi sensazionali e davvero magnifici qui. Prendiamo come spunto i suoi borghi: alcuni sono splendidi esempi di arte che si fonde con la natura circostante. Cinque di questi saranno al centro della nostra analisi e tra i consigliati per passare un weekend in assoluto relax.

Ecco 5 borghi incantevoli dove andare in Liguria in giornata e passeggiare in relax

Non sono tante le Provincie liguri, ma ognuna ha gioielli inestimabili che la compongono. Quest’oggi, però, non andremo alla scoperta delle mete più gettonate come Portofino o le Cinque Terre. Bensì, di altri posti altrettanto affascinanti ma meno presi d’assalto dai visitatori. Il primo tra questi è il centro di Finalborgo. Questo bellissimo paesino sorge nel savonese, nell’entroterra di Finale Ligure. Anche se piccolo, è un concentrato di opere dalla grande attrattiva. Le mura medievali fanno da cornice alle case e alle piccole viuzze. Queste ultime offrono scorci incredibili e di rara bellezza, godibili inoltrandosi per esse. I monumenti storici che lo puntellano sono l’ennesimo invito a nozze per gli amanti del bello.

In provincia di Imperia, invece, stupisce tutti dall’alto il borgo di Dolceacqua. Il suo spirito medievale rivive nel Castello dei Doria, uno degli edifici più conosciuti. Da qui è possibile godere di una vista panoramica eccezionale sulla vallata circostante. Addentrandoci successivamente per il centro, percorreremo le particolari vie e carruggi risalenti a secoli fa. E potremo fare acquisti in una delle tante botteghe di prodotti locali.

A poca distanza da Dolceacqua sorge Apricale, anch’esso da non perdere. Il borgo, che si dice sia baciato dal sole, è un paradiso di quiete d’altri tempi. Da visitare qui c’è il Castello della Lucertola, sede di eventi e mostre, e la Chiesa della purificazione di Maria Vergine. Bellissimi esempi di cultura nostrana attorniati dal panorama senza eguali delle Alpi Marittime.

Campo Ligure e Sassello

La nostra giornata di piacere potrebbe prendere vita anche nel borgo di Campo Ligure. Il piccolo centro del genovese si ricorda per essere la capitale della filigrana. Molti reperti si conservano ancora bene nel Museo Civico dedicato. Passeggiando per le strade interne ci si imbatte nei negozi degli artigiani, le cui vetrine brillano per i gioielli in mostra. Più in là spicca per imponenza il Castello Spinola, utilizzato in passato a scopo difensivo.

Torniamo infine nel savonese per far visita a Sassello, l’ultimo dei 5 borghi incantevoli dove andare in Liguria in giornata. Affiancato dalla fitta vegetazione boschiva e da un paesaggio naturale unico, promette un’esperienza speciale. Si dice che al suo interno si possa respirare il profumo di caffè e amaretti, la specialità locale. La vita che qui scorre ancora semplice e tranquilla è la cartolina che racchiude perfettamente l’essenza del luogo.