L’estate è ormai vicina e siamo pieni di buoni propositi per rimetterci in forma. Magari vogliamo indossare quel vestito che tanto amavamo ma che ormai non ci entra più. Oppure abbiamo deciso di rimetterci in forma dopo tanti mesi di abbuffate e dieta poco sana. O il medico ci ha consigliato di fare un po’ di movimento, visto che facciamo una vita troppo sedentaria. Insomma, i motivi per bruciare un po’ di grassi in eccesso possono essere tanti. Non serve per forza andare in palestra, anche a casa si possono fare tanti esercizi per rimettersi in forma. Anche se volessimo, ad esempio, solo tonificare le braccia flaccide che proprio non sopportiamo.

3 esercizi bruciagrassi facili e veloci che possiamo fare a casa per essere più in forma anche a 50 anni

Non serve essere dei professionisti per fare un po’ di movimento. L’importante è non esagerare subito partendo dai livelli più avanzati e darsi del tempo. Gli esercizi che proponiamo oggi sono adatti anche ai principianti, si parte con 30 secondi di attività e 40 secondi di recupero. Una volta preso il ritmo, si può passare ad un livello più avanzato. Prima di tutto cominciamo in piedi, con le gambe leggermente divaricate. Saltelliamo sul posto, muovendo le braccia come se dovessimo tirare dei pugni in aria. Mantenendo il busto dritto, alterniamo il braccio destro e il sinistro, tirando il pugno e poi ritornando in posizione. Per cominciare possiamo anche evitare di saltellare e fare l’esercizio sul posto.

Corsa sul posto

Passiamo ora alla corsa sul posto, busto ben dritto e piedi paralleli alle spalle. Corriamo sul posto e solleviamo le gambe fino a 90° gradi, se possibile. Alterniamo prima una gamba e poi l’altra, gomiti piegati e palmi rivolti verso il basso. Alziamo la gamba finché la coscia non toccherà il palmo della mano. Ultimo esercizio, le tanto odiate flessioni. Ma, invece di farle nella posizione standard, le faremo con le ginocchia piegate. Quindi, pancia sotto, braccia parallele alle spalle e palmi dritti rivolti in avanti. Non stendiamo le gambe ma incrociamole, poggiandoci quindi sulle ginocchia. Cominciamo a scendere lentamente fino quasi a toccare il pavimento e risaliamo. Attenzione a non muovere il bacino e a tenere la schiena ben dritta e non curva.

Quindi, ecco 3 esercizi bruciagrassi facili e veloci, ideali anche per chi non è abituato a fare movimento. Ripetiamo il mini circuito per due volte, riposando tra le due serie per almeno 2 minuti. Il cardio è sempre molto importante se vogliamo velocizzare il metabolismo. Non basta fare tanti addominali e quindi concentrarsi su una sola zona per eliminare la fastidiosa pancetta. È necessario combinare una dieta bilanciata all’attività fisica, meglio se con attività aerobica. Come riporta anche l’Istituto Superiore di Sanità, sarebbero raccomandati almeno 150 minuti a settimana a intensità moderata. È proprio quello che consigliano la Società Italiana Obesità e l’Associazione Italiana Dietetica. Per la precisione, almeno 10 minuti di attività aerobica consecutivi.

