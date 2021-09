Quasi tutti possono mettersi alla prova in questa attività fisica dove, più che strafare, è importante solo avere tanta buona volontà. I risultati infatti si vedranno, e saranno anche incoraggianti, a patto di praticarla nel tempo e con regolarità.

Inoltre camminare a passo sostenuto non costa niente, se non l’acquisto di un paio di scarpe adatte. Non richiede neppure l’acquisizione di una tecnica precisa, ma solo piccoli accorgimenti che tutti possono assimilare e mettere in atto. Dunque, ecco svelati i 3 errori da evitare nella camminata veloce per dimagrire e sentirsi bene con il minimo sforzo.

A cosa fa bene

Non c’è che dire, la camminata veloce è un toccasana per il corpo e la mente. Combatte il sovrappeso, tonifica i muscoli, migliora il funzionamento delle articolazioni, fortifica le ossa. Inoltre regolarizza la pressione sanguigna e normalizza la glicemia. Combatte poi il colesterolo cattivo, migliora il sistema cardiovascolare e il funzionamento dell’apparato digerente.

Ma i benefici di questa pratica sportiva si misurano anche sulla psiche umana. Infatti migliora l’umore, a dormire meglio e a ridurre i livelli di stress.

In altre parole, camminare a ritmo sostenuto con una certa regolarità fa bene non solo al corpo, ma anche alla mente e alla psiche.

Prestiamo attenzione ai 3 errori da evitare nella camminata veloce per dimagrire e sentirsi bene con il minimo sforzo

La prima, massima, accortezza deve ricadere sulla corretta postura assunta. Questo per evitare indolenzimenti o contratture di muscoli, o ancor peggio problemi ai dischi intervertebrali della colonna.

Quindi evitiamo di tenere la testa bassa o le spalle incurvate e il busto sbilanciato.

Cominciamo stando attenti dalla posizione della testa: deve risultare dritta, con mento parallelo al suolo e lo sguardo in avanti. Anche le spalle vanno mantenute dritte, senza piegarle in avanti. Infine attiviamo i muscoli addominali e contraiamo leggermente i glutei ad ogni passo: ci aiuterà a mantenere una postura stabile.

Non sottovalutiamo il movimento di braccia, gambe e piedi durante la camminata veloce

La regola base è quella di evitare i movimenti scoordinati.

Le gambe e le braccia dovranno muoversi in equilibrio ed in modo alternato, anche per far lavorare i muscoli controlaterali.

Le braccia dovranno oscillare, mantenendole dritte con i pollici davanti e i gomiti leggermente piegati.

La gamba che starà avanti, con il peso non dovrà essere piegata ma ben distesa. Di contro, bisognerà piegare leggermente il ginocchio della gamba che sta indietro.

Infine il terzo errore da non fare riguarda la corretta impostazione del piede al contatto con il suolo. Il segreto, in questo caso, sta nell’eseguire correttamente la c.d. rullata, come abbiamo già precedentemente spiegato.

