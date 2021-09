Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, questo titolo azionario presenta delle forti potenzialità, ma fallisce sempre il momento decisivo. Ogni qualvolta, infatti, le quotazioni si sono portate in prossimità di livelli chiave hanno fallito il break decisivo.

Adesso, però, sembra che il momento della verità per le azioni Trevi Finanziaria è vicino. Come si vede dal grafico, infatti, da inizio 2021 si sono susseguiti una serie di massimi decrescenti e una serie di minimi crescenti. Gli spazi di manovra per le quotazioni, quindi, si stanno riducendo sempre più aumentando la probabilità di rompere livelli critici con conseguente esplosione di volatilità.

Allo stato attuale la proiezione in corso è rialzista e al raggiungimento del suo I obiettivo di prezzo ha dato vita a un ritracciamento ancora in corso. Una chiusura inferiore a 1,134 euro farebbe definitivamente invertire la tendenza al ribasso, soprattutto se accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator, come sta succedendo questa settimana.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero scattare al rialzo, chiusura settimanale superiore a 1,288 euro, gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura. La massima estensione passa per area 1,8 euro per un potenziale rialzista di circa il 70%.

Applicando il metodo dei multipli di mercato, in particolare il P/E e il Price to Book ratio si scopre il titolo è fortemente sottovalutato.

Trevi Finanziaria, però, ha un punto debole ed è legato all’indebitamento. Il titolo azionario, infatti, fa parte della black list della Consob. Tuttavia va notato che con l’aggiornamento di agosto sono arrivate buone notizie per il titolo. La posizione finanziaria netta, infatti, è migliorata di oltre 20 milioni di euro.

Il momento della verità per le azioni Trevi Finanziaria è vicino, attenzione alle esplosioni di volatilità: le indicazioni dell’analisi grafica

Trevi Finanziaria (MIL:TFI) ha chiuso la seduta del 28 giugno in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente a quota 1,196 euro.

Time frame settimanale