Molti sbagliano ma è così che si cucinano i funghi per averli morbidi ma croccanti e mai gommosi

Per evitare che i funghi risultino gommosi o acquosi dopo la cottura possiamo utilizzare un semplicissimo trucchetto che richiede solo cinque minuti.

Non c’è niente di più gustoso e saporito di una bella spadellata di funghi, o magari di un porcino impanato e fritto. Ma può capitare quando cuciniamo i funghi di incorrere in un inconveniente: anche dopo un’attenta cottura, i funghi possono risultare gommosi o acquosi e per niente croccanti. O, al contrario, potrebbero essere secchi e poco succosi. La colpa è generalmente di una cottura sbagliata. Ma come facciamo a prevenire il problema e a mettere in tavola funghi sempre saporiti, succosi, morbidi e mai spugnosi o gommosi, qualsiasi sia la preparazione prescelta? La risposta è molto semplice: dobbiamo prima utilizzare un semplicissimo trucchetto.

La prima cottura si fa con poca acqua e senza condimento

Il segreto per dei funghi sempre perfetti è la precottura. Proprio così: potremmo pensare che alimenti teneri e delicati come i funghi non abbiano bisogno di una precottura. Ma non è assolutamente vero. La precottura serve a permettere ai funghi di “spurgare” il liquido in eccesso, in modo che non restino acquosi nel nostro piatto. Inoltre, la precottura serve a uniformare la consistenza dei funghi, per evitare di avere parti più dure altre più molli. Ma come si opera esattamente questa precottura? La risposta è che la precottura va fatta con poca acqua e niente condimento. Vediamo come.

Molti sbagliano ma è così che si cucinano i funghi con la precottura

La precottura si può fare direttamente in padella. Per prima cosa laviamo bene i funghi e affettiamoli delle dimensioni desiderate. Poi gettiamoli in padella e aggiungiamo poca acqua, giusto abbastanza da ricoprire appena i funghi. A questo punto accendiamo il fuoco a fiamma media e lasciamo che l’acqua evapori lentamente. I funghi emetteranno il loro liquido, e quindi “spurgheranno”, prevenendo il problema della spugnosità. Ma attenzione: non stacchiamo gli occhi dalla padella, perché non avendo aggiunto alcun condimento, quando l’acqua si asciugherà completamente i funghi potrebbero bruciarsi molto in fretta. Quindi non abbandoniamo la padella e mescoliamo frequentemente i funghi.

Dopo la precottura possiamo aggiungere gli altri ingredienti direttamente in padella

Molti sbagliano ma è così che si cucinano i funghi per gustarli al meglio. Una volta operata la precottura, i nostri funghi sono pronti ad essere propriamente cucinati. Ma anche se vogliamo congelarli, questo è il momento migliore per farlo. Possiamo posizionarli in un sacchetto per il freezer e premerlo bene per eliminare l’acqua in eccesso.

Altrimenti, procediamo aggiungendo olio, sale, aglio, prezzemolo, sugo di pomodoro o qualsiasi altro ingrediente ci piaccia per condire i nostri funghi. Questa volta possiamo alzare la fiamma al massimo, per abbrustolire leggermente i nostri funghi, sempre avendo cura di tenerli d’occhio e di mescolarli frequentemente. Avremo dei funghi morbidissimi, croccanti e mai spugnosi. Se vogliamo invece impanarli e friggerli a fette, ricordiamoci di asciugarli prima su un foglio di carta assorbente per eliminare qualsiasi liquido in eccesso ed evitare spiacevoli schizzi di olio bollente.