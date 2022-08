3 destinazioni per vacanze estive al mare in Italia spendendo poco

In estate il desiderio e la necessità di rilassarsi ci fa sognare, ma anche programmare vacanze al mare o in montagna. Ci sono in Italia tante località adatte a single, coppie e famiglie, anche con bambini e cani. Prenotare in tempo offre dei vantaggi, eppure ci sono dei posti meno frequentati e famosi dove spendere poco.

Senza dubbio meta del turismo nazionale e internazionale sono spesso posti famosi come la riviera romagnola, la costa ligure, la Costa Smeralda e anche regioni come Puglia, Sicilia e Campania. In tutte le altre sono tanti i luoghi belli da visitare, basta informarsi e organizzarsi. Per quanto riguarda in particolare la Calabria, ci sono molte zone tutte da scoprire, magari proprio durante la stagione estiva.

Alcuni suggerimenti

In provincia di Catanzaro si trova Sellia. Questo piccolo centro di pochi abitanti ospita tanti luoghi interessanti. Pensiamo ai resti del castello medievale oppure alla chiesa di S. Nicola con una Pietà probabilmente opera di allievi del Michelangelo. Nel piccolo paese c’è anche il Museo del Fumetto, il Museo della Scienza e del Cosmo e un fantastico parco avventura con un ponte tibetano e altre attrazioni.

A poca distanza c’è il mare. Sempre in provincia di Catanzaro si potrebbe andare a Sellia Marina. Le sue spiagge hanno ricevuto più volte la Bandiera Blu. Dopo una giornata di relax al mare, si potrebbe visitare in zona il particolare Museo della Lambretta.

Un borgo dalla vista mozzafiato

Un’altra meta in Calabria potrebbe essere Cariati Marina, vicino a Cosenza. Questa località turistica ha ricevuto la Bandiera Blu e anche Verde e presenta un porticciolo. La spiaggia ha sabbia fine che degrada dolcemente in mare.

Il borgo storico di Cariati è racchiuso dalle mura intervallate da torrioni. Per entrarvi si passa da una suggestiva porta. Si possono ammirare il palazzo vescovile, la cattedrale e la Chiesa degli Osservanti, in stile tardo gotico. Dal borgo si può godere di un paesaggio mozzafiato, dato che si affaccia sul Mar Jonio.

3 destinazioni per vacanze estive al mare in Italia spendendo poco

Spostandoci sulla Costa degli Dei sul Mar Tirreno, in provincia di Vibo Valentia c’è Parghelia. Questa piccolo centro vicino alla famosa Tropea vanta spiagge e mare molto belli. Ci sono ad esempio quelle chiamate Michelino, La Grazia e Vardano. Molto particolare è la scogliera della “Pizzuta”.

La zona abitata è di costruzione abbastanza recente. Un terremoto, infatti, nel 1905 distrusse Parghelia e resistette solo la Chiesa della Madonna di Portosalvo, tuttora visitabile.

In Calabria sono tante le località dove rilassarsi. Ad agosto potremmo scegliere una di queste 3 destinazioni per vacanze estive al mare.

