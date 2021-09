Il tè è una delle bevande più diffuse al Mondo. Irrinunciabile appuntamento dei pomeriggi inglesi. Simbolo di ospitalità in Medio Oriente. Protagonista dell’omonima cerimonia in Giappone. Anche in Italia lo amiamo: rinfresca le nostre estati e ci riscalda durante le colazioni autunnali. Ma il tè, pochi lo sanno, può essere l’ingrediente speciale di fantastiche ricette.

3 deliziose ricette a base di tè più un segreto per stupire alle feste

La prima ricetta è perfetta per rilassarci insieme a un amico. Prepariamo un cocktail a base di tè.

Prendiamo un bicchiere e mezzo del nostro whisky preferito e un bicchiere dell’Earl Grey più forte che abbiamo. Ci serviranno anche un cucchiaino di zucchero e dei cubetti di ghiaccio. Mettiamo i cubetti in un frullatore, versiamo tè e whisky e infine lo zucchero. Misceliamo con forza. Lasciamo riposare e poi misceliamo di nuovo, più lentamente. Il nostro cocktail al tè è pronto.

Seconda ricetta

La seconda ricetta allieterà le fredde giornate d’autunno. Ecco dunque di cosa abbiamo bisogno per sei porzioni di frutta essiccata al tè e whisky:

6 cucchiaini di tè al limone;

250 ml di succo d’arancia;

un bicchiere di whisky;

100 g di fichi secchi;

250 g di prugne;

250 g di pere o mele essiccate;

350 g di albicocche secche;

25 g di mandorle;

zucchero.

Prepariamo un tè forte e zuccherato. Quando è tiepido, immergiamoci la frutta e lasciamola a mollo per una notte. Il giorno dopo, tagliamola a pezzettini, mettiamola in una ciotola e versiamoci sopra whisky, tè e succo d’arancia. Aggiungiamo lo zucchero e mettiamo tutto in frigo per cinque ore. Prima di servire, lasciamo la nostra macedonia a temperatura ambiente per alcuni minuti.

Terza ricetta

Finora, le ricette proposte erano semplici, ma il tè si presta anche a piatti più impegnativi. La bavarese al tè è un fine pasto che ci farà fare un figurone. Per prepararla:

150 ml di latte;

100 ml di tè;

500 ml di panna montata;

4 tuorli d’uovo;

175 g di zucchero;

8 g di colla di pesce.

Facciamo bollire il latte, togliamolo dal fuoco e aggiungiamo il tè. Sbattiamo, ancora, le uova insieme allo zucchero finché l’amalgama non è uniforme. Versiamo a piccole dosi la miscela di tè e latte, continuando a mescolare. Aggiungiamo la colla di pesce e mettiamo tutto sul fornello a fuoco basso. Attenzione che il composto non bolla: se capita, la ricetta è rovinata! Quando la crema rimane attaccata al cucchiaio, togliamo la pentola dal fuoco e attraverso un colino versiamone il contenuto dentro una zuppiera. Lasciamo riposare finché l’amalgama non si addensa, dopodiché aggiungiamo panna e zucchero. Mettiamo tutto in uno stampo forato al centro e lasciamolo in frigo per alcune ore. Prima di servire, laviamo lo stampo sotto l’acqua calda.

L’ingrediente segreto

Infine, un trucco per rendere ancora più speciale le nostre ricette a base di tè con un vino unico già di per sé: lo champagne. Prepariamo un tè Formosa Oolong, aggiungiamo zucchero e succo di limone. Una volta raffreddato, versiamoci dentro lo champagne freddo insieme a qualche fetta di limone. Il gioco è fatto.

Con queste 3 deliziose ricette a base di tè più un segreto per stupire alle feste, il tè si trasformerà in un prezioso alleato in cucina.