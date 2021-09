Ecco come trasformare questo cocktail amatissimo in dolci freschi e dal gusto unico

La piña colada è uno dei cocktail più amati dell’estate. E anche se l’autunno sta per arrivare, il momento per un dessert fresco e intrigante non passa mai. Scopriamo come trasformare la piña colada in due dolci che garantiranno il successo delle nostre serate tra amici.

La prima ricetta è perfetta per le giornate calde o per un aperitivo originale. Prepariamo i ghiaccioli alla piña colada.

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono:

Metà ananas ben maturo;

160 g di crema al cocco (in alternativa, possiamo usare il latte di cocco);

Un cucchiaino di miele;

Un lime;

160 ml di rum (meglio se all’aroma di cocco).

Eliminiamo il gambo dell’ananas e tagliamo il frutto a pezzi. La forma non è importante: andrà tutto nel frullatore. Aggiungiamo la crema o il latte di cocco, poi il rum insieme al miele. Infine, spremiamo il lime. Ora possiamo accendere il nostro elettrodomestico di fiducia. Misceliamo fino a ottenere una consistenza morbida e uniforme. Versiamo la mistura in otto diverse formine da ghiacciolo e inseriamo dei bastoncini in ognuna di esse. Lasciamo congelare il risultato del nostro lavoro in freezer. 4 ore dovrebbero bastare.

Un gelato fatto in casa semplicissimo da preparare

Dopo aver stupito i nostri amici con i ghiaccioli più originali della loro vita, sorprendiamoli ancora una volta con la piña colada in versione dessert. La seconda ricetta è adatta per un piacevole e leggero dopocena o per una merenda fuori dal comune. Impariamo a fare il frozen yogurt alla piña colada.

Ci serviranno:

250 g di yogurt al gusto cocco;

500 g di ananas (varianti: banana o mango o, se preferiamo, un misto di tutti e tre i frutti);

75 g di frutta tropicale disidratata;

Coni gelato (4 o 5 dovrebbero bastare).

Prima di tutto, tagliamo l’ananas, disponiamolo su una teglia e mettiamolo in freezer. Una volta congelato, versiamolo in un mixer insieme allo yogurt. Frulliamo fino a raggiungere la consistenza omogenea che desideriamo. Tagliamo a pezzettini la frutta disidratata e aggiungiamola al nostro impasto, che inseriremo in una sac à poche. Mettiamo quest’ultima in freezer per 30 minuti.

Il nostro frozen yogurt è quasi pronto. Dobbiamo solo disporre il contenuto della sac à poche nei coni e, se lo desideriamo, guarnire il tutto con altra frutta disidratata a pezzettini.

La piña colada, con la sua fresca dolcezza, si rivela la bevanda migliore per creare ricette semplici e originali. Ecco come trasformare questo cocktail amatissimo in dolci freschi e dal gusto unico, impressionando amici e parenti.