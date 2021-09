È arrivato l’autunno e gli appassionati di cinema sanno già che questo significa nuovi film. La settima arte ha subito una dura battuta d’arresto con la pandemia da Covid 19, ma è finalmente ora di ripartire.

Il comitato tecnico scientifico ha recentemente deciso che, nelle sale al chiuso, si potrà ripartire con la capienza all’80% dei posti totali. Una splendida notizia che in molti aspettavano. Ma se si è appassionati di supereroi Marvel e DC Comics, cosa c’è da vedere al cinema in questo periodo?

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questo articolo penserà a fornire la risposta. Ci sono diverse pellicole in arrivo, alcune delle quali molto attese dagli amanti dei supereroi di tutte le età. Ecco nel dettaglio tutti i migliori film di supereroi in uscita ad autunno per appassionati e non solo.

Nuovi eroi da scoprire

I lettori di fumetti Marvel sicuramente conoscono già gli Eterni. Si tratta di un gruppo di super esseri antichissimi, creato dal grande maestro Jack Kirby nel 1976. Gli Eterni esistono sulla Terra da millenni e hanno vissuto mescolandosi agli umani, ispirandoli come divinità. Il loro compito è quello di proteggere l’umanità dai Devianti, una razza di alieni mostruosi che vogliono schiavizzare gli esseri umani.

Il film, intitolato “Eternals” e diretto da Chloé Zhao, sarà uno dei primi della nuova fase Marvel e spiegherà perché questi superuomini non hanno combattuto al fianco degli Avengers contro Thanos in Infinity War ed Endgame.

Il cast è ricchissimo: tra i protagonisti ci sono Richard Madden, Kit Harrington e Angelina Jolie. L’uscita è prevista per il 5 novembre.

Tutti i migliori film di supereroi in uscita ad autunno per appassionati e non solo

Sempre in casa Marvel, il 17 dicembre arriva l’attesissimo “Spider-Man: No Way Home”. Seguito di “Homecoming” e “Far From Home”, il film racconterà le disavventure dell’Uomo Ragno che dovrà difendersi dalle accuse del suo nemico Mysterio nella precedente pellicola.

Accanto al super eroe amatissimo dai bambini interpretato dal giovane attore inglese Tom Holland, gli appassionati ritroveranno anche Benedict Cumberbatch nel ruolo dell’affascinante e misterioso Dottor Strange.

La DC Comics non resterà con le mani in mano. Il 22 dicembre uscirà in America “Black Adam”, un film molto particolare. Il protagonista è appunto Black Adam, il potentissimo super essere che, nei fumetti, è il nemico giurato dell’eroe Shazam. La storia racconta le origini di questo antieroe che, da guardiano della magia e protettore del popolo, è diventato un dittatore spietato.

È ambientato all’incirca durante il periodo dell’antico Egitto: verrà quindi anche spiegato come Black Adam arriverà ai giorni nostri per combattere contro il gioviale eroe interpretato da Zachary Levi. L’atipico protagonista di questo film avrà il volto e il corpo di Dwayne “The Rock” Johnson e si propone di cambiare completamente gli equilibri di potere dell’Universo DC Comics.