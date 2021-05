Il buon padre di famiglia ha molte incombenze sulle sue spalle, tra cui quella di “portare il pane a casa” e proteggere la condizione esistente. Tradotto, accumulare fieno per i tempi di magra e difendere quello che già è stato accumulato nel tempo.

In quest’ottica presentiamo allora 3 consigli d’oro e 2 strumenti perfetti per gestire i soldi del conto corrente e garantire loro lunga vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Gestire i soldi per garantire loro crescita e lunga vita

Spesso si tende a pensare che l’attività di gestione dei risparmi sia riservata a pochi eletti o agli addetti ai lavori. Mentre ai più è consentito accedere o ai prodotti del risparmio gestito o ai classici prodotti a garanzia dello Stato (bond e prodotti postali).

Niente di più sbagliato. Certo, è altrettanto vivamente sconsigliato agire ogniqualvolta si ignorano tutti i rischi a cui ci si espone abbracciando una data operazione.

Detto ciò, il 1° consiglio d’oro rimanda al concetto di diversificazione dei propri risparmi, strategia alquanto semplice e di facilissima intuizione.

Se ad esempio il contadino dedicasse tutto il suo podere a una sola coltivazione, si esporrebbe nel bene e nel male al suo ciclo di vegetazione. Potrebbe arrivare una gelata o un’alluvione e addio raccolto. Spezzettando le colture, invece, si garantirebbe sempre un raccolto di qualità, quantità e a scadenze differenti.

Quindi, evitare di investire tutti i propri risparmi solo nel mattone o solo nell’oro o nei titoli di Stato, azioni, conto deposito, etc.

Presentiamo il resto dei 3 consigli d’oro e 2 strumenti perfetti per gestire i soldi del conto corrente e garantire loro lunga vita

Il 2° principio rimanda semplicemente al tempo, il lungo periodo.

Il contadino semina in autunno-inverno, poi confida nell’opera del tempo nel mentre con il suo occhio vigile segue il seminato. Poi dedicherà la primavera ai lavori del campo e solo dopo una stagione intera raccoglierà i meritati frutti.

Idem con i propri risparmi: meglio porsi obiettivi dai 6-7 fino a 20 anni per raccogliere il massimo dei risultati. Nell’articolo di cui qui il link abbiamo già visto in che modo sia il tempo in verità la vera chiave del successo in tema d’investimenti.

Chi cerca o crede nel tutto e subito di sicuro resterà verosimilmente deluso. O peggio ancora potrebbe anche rischiare di bruciarsi col fuoco (trading online e criptovalute, per esempio).

Infine il 3° dei consigli d’oro rimanda alla semplicità: per gestire i soldi non servono prodotti speciali, complessi e strutturati. Basta e avanza sfruttare al meglio quello che già esiste da anni su mercato.

Guai a provare a cavalcare trend e/o strumenti di cui si ignorano dinamiche, meccanismi sottostanti e regole del gioco. Si compra e investe solo in ciò che si comprende pienamente, e poi stop.

Concludiamo con i 3 consigli d’oro e 2 strumenti perfetti per gestire i soldi del conto corrente e garantire loro lunga vita

Collegato all’ultimo dei tre consigli, illustriamo allora i prodotti “giusti” per il buon padre di famiglia che volesse optare per il fai da te. Il consiglio migliore è quello di restare alquanto semplici nella scelta.

Uno o due prodotti vanno benissimo, al massimo tre solo per i piccoli risparmiatori particolarmente evoluti. Il prodotto scelto dovrebbe essere quanto più diversificato possibile e coprire un’asset class.

Ad esempio uno strumento sulla componente obbligazionaria anziché una sola obbligazione. Da accostare con uno strumento monetario per chi è poco propenso al rischio. Oppure uno di natura azionaria per chi non voglia perdersi la crescita dei mercati di lungo periodo.

I pesi dei due prodotti (100% e 0%; o 90% e 10%; o 80% e 20%; etc) sono una funzione diretta di tre fattori. Ossia della propria propensione al rischio, l’orizzonte temporale e il proprio obiettivo di lungo termine

Le possibili soluzioni sono tante, l’importante è restare fedeli a tre consigli: tempo, restare semplici e diversificare al massimo. Evitare quindi la moltiplicazione dei prodotti per risparmiare sulle commissioni e vivere sereni.

Ecco dunque presentati 3 consigli d’oro e 2 strumenti perfetti per gestire i soldi del conto corrente e garantire loro lunga vita. Infine, nell’articolo di cui qui il link presentiamo uno dei vari ETF sull’azionariato globale.