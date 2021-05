Domani sarà la Festa della Mamma ed è la festa che valga più la pena di essere festeggiata. Arrivare a mani vuote non è carino, di contro non serve svenarci. Basta un piccolo pensiero fatto con il cuore per far brillare gli occhi alla mamma. Ecco 2 rapide idee creative per celebrare la festa della mamma con un pensiero amorevole e a costo zero. Vediamo come, in soli 5 minuti, possiamo realizzare un regalo che sarà più che gradito.

Una ricorrenza antica

La Festa della Mamma è antica come l’importanza di questa figura nelle vite di tutti noi. È una ricorrenza laica le cui origini sono da ripescare addirittura nella tradizione greca antica e romana, legata al culto di alcune divinità femminili. Col passare del tempo, la festa della mamma è stata introdotta nelle varie civiltà moderne con date variabili. Negli anni ’30, per esempio, in Italia veniva festeggiata a dicembre. Oggi la festa della mamma ha una data mobile: cade la seconda domenica del mese di maggio. Ma ogni anno arriva, per questo è bene non farci trovare impreparati.

Ecco 2 rapide idee creative per celebrare la Festa della Mamma con un pensiero amorevole e a costo zero

Il regalo perfetto per la Festa della Mamma non ha bisogno d’altro che di un po’ d’amore e di impegno. Per questo la cosa migliore è confezionare qualcosa con le nostre mani, come un bel biglietto. Per creare un biglietto di auguri abbiamo bisogno soltanto di: cartoncino, forbici, colla, pennarelli e in caso nastrini e mollette.

Il primo bigliettino che possiamo creare è quello floreale. Disegniamo e ritagliamo dei fiorellini sui cartoncini colorati, per poi incollarli o attaccarli con le mollette ad un cartoncino di supporto di un altro colore. Seconda variante è il bigliettino a forma di cuore. Pieghiamo un cartoncino e disegniamoci un cuore. Ritagliamo il cuore tenendo il cartoncino ripiegato sotto e in modo che i due cuori restino uniti per un lembo. Così avremo un bigliettino apribile a forma di cuore, all’interno del quale possiamo scrivere le nostri dolci parole d’auguri. Sono due idee davvero semplici ed economiche, ma renderanno la mamma felice come una Pasqua!