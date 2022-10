3 campi di zucche da visitare con i bambini a ottobre per un weekend alternativo

La stagione autunnale e in particolare ottobre vengono spesso abbinate alla festa di Halloween. Questo evento, importato dall’America, ci ha conquistati. I bambini giocano a dolcetto e scherzetto, accaparrandosi dolciumi di tutti i tipi. Vengono organizzate feste in maschera, dove ognuno dà sfogo alla propria creatività. Infine, non possiamo che collegare questo mese alla zucca.

La zucca di Halloween è, infatti, il vero simbolo di questa giornata. Durante ottobre, si possono creare vere e proprie decorazioni con questo ortaggio, da esporre fuori casa. Il modo per trovare la zucca perfetta è sicuramente quello di andare nei campi più belli. Anche se l’usanza di andare a visitare i campi di zucca è tipicamente americana, potrebbe essere un buon modo per passare un weekend alternativo.

3 campi di zucche da visitare con i bambini e divertirsi con tutta la famiglia

La tradizione di Halloween è molto amata anche in Italia. Non tutti sanno, infatti, che in questo periodo è possibile visitare i terreni dedicate alle zucche. Inoltre, ci saranno diverse attività all’interno di queste zone, tra cui parchi giochi all’aria aperta, interamente dedicati all’ortaggio autunnale. In alcuni casi è anche possibile scegliere la propria zucca e intagliarla.

Il primo luogo da non perdere assolutamente è Il giardino delle zucche di Pignataro, a Caserta, nonché il campo più grande d’Italia. Il luogo ospita anche il labirinto di mais più grande, dove ci si può divertire con tutta la famiglia. Non mancano le attività, come la decorazione delle zucche. Inoltre il luogo ospita una piacevole sorpresa, ovvero una fattoria.

Pony e alpaca saranno pronti ad accoglierci. Infine, ristoriamoci nella Family Farm, dove potremmo gustare dolcetti a base di zucca. Il biglietto ha un costo di circa 15 euro, ma è gratuito se i bambini sono alti meno di 1 metro.

Decoriamo le nostre zucche

Ci spostiamo ora in provincia di Salerno, dove La terra delle zucche di Eboli offre visite e divertimento per grandi e piccini. Non solo potremmo dedicarci alla decorazione delle zucche, ma anche visitare lo Strambosco.

Questo percorso con fate e gnomi, attraverso un labirinto, farà innamorare i bambini di questo luogo. Inoltre, sarà possibile anche fare un giro con il trattore, che sicuramente divertirà i più piccoli. Anche in questo caso il biglietto è di circa 15 euro a persona.

Le zucche di Barbabianca

Infine, l’ultimo dei 3 campi di zucche da visitare con i bambini della nostra lista è quello del parco de Le zucche di Barbabianca. Ogni weekend, fino al 31 ottobre, una guiderà porterà le famiglie in una distesa di zucche colorate. Anche qui, l’attività che va per la maggiore è sicuramente l’intaglio e la decorazione dell’ortaggio.

All’interno del parco c’è anche una fattoria, dove i bambini potranno divertirsi con gli animali. Non manca nemmeno un punto ristoro, che offre un delizioso vino locale. L’ingresso è di 10 euro a persona.

