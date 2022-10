In arrivo quasi 1.500 posti di lavoro in questi ruoli importantissimi

Trovare un lavoro può sicuramente essere molto complicato. E proprio per questo motivo, in tanti cercano di capire come fare per avere una posizione che possa soddisfarli. In questo caso, prepararsi ai concorsi pubblici può essere un’ottima idea. Ci sono, infatti, tantissime posizioni lavorative scoperte che potrebbero essere adatte a noi. Tutto ciò che dovremo fare sarà capire se abbiamo i requisiti richiesti per partecipare alla candidatura.

Le nostre competenze potrebbero trovare un riscontro davvero positivo in diversi concorsi che sono all’attivo

Ci sono tantissimi concorsi a cui potremmo partecipare se stiamo cercando il lavoro dei nostri sogni. I bandi, fortunatamente, sono sempre all’ordine del giorno. E ci offrono diverse posizioni che potrebbero essere più che interessanti. Per esempio, se siamo interessati alle Forze Armate e il nostro sogno è quello di farne parte, dovrebbero iniziare a prepararsi per il concorso che gli permetterà di farlo. Invece, se i nostri obiettivi non riguardano la divisa, potremo consultare tantissimi altri concorsi. E in tantissimi attendono i bandi in uscita di un posto di lavoro importantissimo offerto dal Ministero della Giustizia.

Tra il 2022 e il 2023 sarebbero in arrivo quasi 1.500 posti di lavoro offerti proprio dal Ministero della Giustizia

Tra pochissimo tempo, verranno pubblicati i concorsi che riguardano il Ministero della Giustizia, proprio come aveva anticipato nel mese di luglio il DPCM. I bandi ufficiali coinvolgerebbero ben 1.401 posti di lavoro. E sono previsti per la fine del 2022 e il 2023. Sembra che i ruoli lavorativi previsti dai bandi saranno molto diversi tra loro. Tra questi, infatti, dovrebbero esserci per l’area penitenziaria:

12 dirigenti penitenziari e 1 dirigente di 2° fascia;

168 assunti per l’Area terza F1;

115 assunti per l’Area second F2.

Invece, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è prevista l’assunzione di:

2 dirigenti penitenziari;

65 assunzioni di Area terza F1;

34 assunzioni di Area terza F2;

1 dirigente di seconda fascia.

Occasioni in questi ruoli importantissimi

Infine, sono previste assunzioni anche per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi tra cui:

400 di Area terza F1;

215 di Area terza F1 con un concorso CUFA;

20 Direttori di Area terza F1 che verranno decisi con lo scorrimento delle graduatorie e 14 da assumere con il concorso;

319 Cancellieri esperti per Area seconda F3.

Per conoscere i requisiti e le modalità con cui inviare la domanda, dovremo aspettare l’uscita ufficiale dei bandi. Ma comunque, al momento, sappiamo che sono In arrivo quasi 1.500 posti di lavoro in questo caso.

