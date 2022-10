Come non far spegnere il fuoco del camino e cosa fare prima di andare a letto

Quando arrivano i primi freddi, chi ha il camino aperto per riscaldarsi deve effettuare il controllo della canna fumaria. Altrimenti, alla prima accensione del camino in inverno, potrebbe esserci il rischio che la casa poi si riempie di fumo.

Al riguardo, in una giornata ventosa, il controllo sul tiraggio del caminetto può essere effettuato in maniera tanto semplice quanto immediata. Basterà infatti accendere all’interno del camino un fiammifero oppure un accendino. Se la fiamma tenderà verso l’alto, allora il fuoco si potrà accendere.

Altrimenti sarà meglio far controllare la canna fumaria ad uno spazzacamino esperto. Magari proprio in questo periodo prima che poi arrivi, con il passaggio dall’autunno all’inverno, il grande freddo.

Come non far spegnere il fuoco del camino e gli errori che sono da evitare

Un buon tiraggio per il camino è tra l’altro una condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di mantenere la fiamma sempre viva. E questo perché, all’accensione, prima di tutto, occorre utilizzare sempre il legno dolce.

Ovverosia quello che da un lato brucia rapidamente, ma che dall’altro garantisce una fiamma alta. In questo modo il camino sarà pronto poi per bruciare pure i classici ciocchi. Magari acquistati a bancali per risparmiare rispetto alla legna da ardere che, sfusa, viene venduta pure a quintali. Rispetto allo scorso anno, infatti, in Italia i prezzi della legna sono aumentati a causa del caro energia. Visto che gli essiccatori per la legna da ardere funzionano con l’elettricità.

In più, su come non far spegnere il fuoco del camino, occorre evitare l’uso di ciocchi umidi. La migliore legna da ardere, e quindi da acquistare, è infatti quella con una stagionatura di almeno diciotto mesi. Ancor meglio se la legna da ardere è stagionata due anni.

Massima attenzione al monossido di carbonio quando si accende il caminetto

Detto questo, il camino aperto offre un calore intenso e piacevole, ma occorre sempre fare massima attenzione alla combustione. Dato che per i caminetti il pericolo numero uno è rappresentato dal monossido di carbonio. Il caminetto in casa, infatti, non deve essere solo alimentato, ma anche controllato al fine di evitare la fuoriuscita di fumi.

Magari a causa di un legno che, mentre arde, è caduto. Così come, quando si va a dormire, è sconsigliato mantenere nel camino della legna che ancora deve ardere del tutto. Meglio andare a dormire solo quando nel camino, anche se è ancora a fuoco vivo, è rimasta solo la brace.

Lettura consigliata

Quanto costa la legna da ardere nel 2022 sfusa e in bancali per risparmiare