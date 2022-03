Decorare gli ambienti, interni o esterni di casa, con le piante, oramai, è una consuetudine radicata in tutto il Mondo. Con l’arrivo della primavera, poi, si accende il desiderio di rinnovare stanze, balconi e giardini con fiori nuovi e coloratissimi. Sono davvero tante le specie tra cui scegliere. Per una ventata di freschezza e fiori dalle tonalità intense e brillanti, ad esempio, ci pensa questa pianta favolosa, talmente “bella di giorno” da far invidia ai vicini.

E se dai vicini, invece, vogliamo stare alla larga, ecco la pianta alta, dai fiori affascinanti, perfetta per schermare balconi e finestre, proteggendo la privacy.

Quest’oggi, invece, presenteremo 3 bellissime piante grasse che fioriscono in fretta per abbellire tutti gli ambienti di casa in poche mosse. Chi ama le piante grasse, però, spesso non sa di commettere alcuni errori clamorosi, ma molto comuni. Difatti, probabilmente abbiamo sempre sbagliato con le nostre succulente, dunque ecco il segreto per averle belle e sane.

A questo punto, meglio mettersi all’opera e scoprire le 3 bellissime piante grasse che fioriscono in fretta per decorare velocemente interni ed esterni con colori meravigliosi

Sono moltissime le piante grasse che regalano fioriture abbondanti e coloratissime. Quest’oggi ne segnaliamo 3 tra le più belle di sempre.

Partiamo con la parodia magnifica, una specie che appartiene alla famiglia dei cactus. La particolarità della parodia magnifica è caratterizzata dai suoi fiori gialli che sbocciano “prepotenti” sulla sommità dei polloni. La grande quantità di fiori ravvicinati, li fa sembrare un unico grande fiore centrale. In primavera comincia a fiorire, ma è tra i mesi di maggio e luglio che sprigiona tutta la sua forza.

La seconda pianta grassa è l’adenium. Conosciuto anche come “rosa del deserto”, l’adenium è un piccolo arbusto che produce fiori delicatissimi dalle sfumature di rosa o bianco. Pochi petali e nuance eleganti fanno di questi fiori delle vere e proprie composizioni d’arte. Una fioritura duratura ci accompagnerà dalla primavera all’autunno inoltrato.

Infine, da non perdere la mammillaria. Sostanzialmente è un piccolo cactus coperto da spine bianche da cui poi nascono i boccioli. Una volta sbocciati, i fiori della mammillaria sono una vera esplosione di colore. Dal viola intenso, al giallo brillante, passando anche per il rosso e il rosa.

Ecco, dunque, 3 piante che non hanno bisogno di particolari cure ma che donano una bellezza singolare che lascerà senza parole i nostri ospiti.