Dalle banane ai kiwi, e passando per le mele e per le pere, quando la frutta è acerba il sapore è decisamente meno dolce rispetto a quando è matura. In genere per la maturazione basta lasciare per qualche giorno la frutta in un luogo a temperatura ambiente e lontano dalla luce del sole e dalle fonti di calore.

Pur tuttavia, spesso la frutta è così verde che per la maturazione ci vuole troppo tempo. Rispetto invece alla volontà ed alla necessità di mangiarla e quindi di portarla in tavola. E questo, rispetto al periodo estivo, accade spesso d’inverno. Ed allora, in tal caso, cosa fare? Vediamo allora quali sono i trucchetti e le astuzie più comuni affinché frutti come le pere, le banane e le mele possano maturare davvero velocemente.

Ecco tutti i trucchi e le astuzie per la frutta acerba a partire da come fare maturare velocemente le pere e le mele

Nel dettaglio, la prima cosa da non fare mai è quella di metterla in frigo, altrimenti si bloccherà il processo di maturazione. Detto questo, le mele, le pere e le banane, anche verdi e palesemente acerbe, a temperatura ambiente e lontano dalle fonti di calore tenderanno a maturare naturalmente nell’arco di massimo sei giorni.

Altrimenti, per fare prima, ecco tutti i trucchi e le astuzie per fare maturare la frutta acerba. Basta un sacchetto di carta per far maturare la frutta acerba con altra frutta matura. Per esempio, se i kiwi sono acerbi basterà metterli all’interno di un sacchetto di carta con una mela matura o con una banana matura.

L’etilene prodotto, infatti, resterà ingabbiato all’interno del sacchetto ed innescherà la maturazione rapida della frutta acerba. Anche per questo, quando si compra la frutta, è sempre consigliabile mangiare sempre subito quella più matura. Separandola sempre da tutto il resto della frutta che, invece, non ha ancora raggiunto la piena maturazione.

L’esempio classico su come fare maturare velocemente i cachi

Tra le astuzie per far maturare la frutta acerba, l’esempio classico, con un vero e proprio trucco della nonna, è rappresentato dai cachi. E questo perché i cachi si possono raccogliere verdi dalla pianta, farli maturare mettendo in mezzo alcune mele e coprire il tutto con un tessuto. Anche in questo caso l’etilene fungerà da accelerante per la maturazione rapida dei cachi, con la possibilità di effettuare l’operazione di maturazione dei cachi e di altra frutta acerba, per chi ha il frutteto, anche con le meline di scarto.

