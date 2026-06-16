5 aziende del mondo AI su cui investire nel 2° semestre dell’anno

Il mercato azionario legato all’intelligenza artificiale sta entrando in una nuova fase di maturazione, dove l’entusiasmo puramente speculativo cede il passo alla solidità dei ricavi e alla scalabilità delle infrastrutture. Se lo scorso anno la corsa ai semiconduttori ha ridefinito le gerarchie finanziarie globali, i prossimi sei mesi premieranno le aziende capaci di monetizzare l’adozione pratica dell’IA generativa e di gestire l’enorme richiesta di potenza di calcolo. In questo contesto di consolidamento, gli investitori stanno riposizionando i propri capitali verso quelle realtà che controllano i nodi strategici della catena del valore: dalla fornitura di memoria hardware ai software di analisi dati per la difesa e le grandi imprese. Cinque aziende in particolare mostrano indicatori finanziari e backlog di ordini tali da renderle i soggetti ideali per sovraperformare il mercato nella seconda metà dell’anno.

I giganti dell’infrastruttura hardware e della memoria computazionale

La spina dorsale della rivoluzione tecnologica rimane ancorata alla capacità fisica di processare i dati, un settore in cui Nvidia e Micron Technology continuano a dettare i ritmi di crescita. Nvidia si presenta all’inizio del secondo semestre con la nuova architettura di chip Blackwell in piena produzione di massa e un portafoglio ordini che garantisce una visibilità sui ricavi straordinaria, potendo contare sulla necessità globale di aggiornare i data center aziendali. Parallelamente, il ruolo di Micron Technology è diventato cruciale a causa della domanda esponenziale di memorie ad alta larghezza di banda, fondamentali per evitare colli di bottiglia nei calcoli complessi dell’IA. Con una produzione stimata come già interamente esaurita per i prossimi mesi e un incremento strutturale dei prezzi dei componenti, la combinazione tra la potenza di calcolo pura e la gestione avanzata dei flussi di memoria posiziona queste due realtà hardware in una condizione di netto vantaggio competitivo.

Monopolio del cloud e piattaforme software agentiche

Sul fronte dell’integrazione applicativa e dei servizi cloud di nuova generazione, la crescita dei ricavi si sta concentrando nelle mani di Alphabet, Broadcom e Palantir Technologies. Alphabet sta capitalizzando i massicci investimenti infrastrutturali convertendo la propria tecnologia in una leva di profitto esterna, grazie alla vendita di processori proprietari e all’integrazione di modelli evoluti nei servizi in abbonamento per aziende. Broadcom beneficia in modo diretto di questo trend fornendo i chip personalizzati e le tecnologie di rete indispensabili per far dialogare i supercomputer dei colossi del web. A completare questo ecosistema software interviene Palantir Technologies, che sta registrando un incremento verticale di contratti sia nel settore governativo che in quello commerciale, grazie a piattaforme capaci di rendere l’intelligenza artificiale immediatamente operativa per la logistica, la sicurezza e la gestione dei flussi decisionali aziendali.