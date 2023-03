Il Toro dei mercati azionari potrebbe essere ripartito: cosa attendere da ora in poi?

Tutto continua ad andare come da percorso campione annuale, e le nostre primarie date di setup (31 gennaio, 6 marzo e ora dovrebbe essere così per il 6/7 aprile) stanno scandendo i movimenti più importanti degli ultimi mesi. Nei giorni scorsi Wall Street ha dato spazio a un pattern che nel 90% dei casi vede formare minimi rilevanti. I prezzi dei giorni scorsi potrebbero essere stati di ripartenza duratura, e ora il Toro dei mercati azionari potrebbe essere all’inizio. La view è che il 2022/2023 lasceranno spazio a un rally fino a tutto il 2027.

Fino al 6/7 aprile, se la nostra view si rivelerà corretta, si potrebbe assistere ancora a qualche tentennamento, per poi far partire forte direzionalità fino al 4 agosto. Il rendimento annuale è atteso fra il 20 e il 25%, e quindi strada fino alla fine dell’anno c’è ne è ancora da fare. Ricordiamo che il massimo annuale è atteso a fine novembre, e che diversi indicatori, fra cui il barometro della prima settimana di gennaio, e poi del mese intero, indicano una elevata probabilità che il rendimento annuale possa essere positivo.

l Toro dei mercati azionari potrebbe essere ripartito: i livelli da monitorare

Torniamo al breve termine.

Alle ore 19:27 della giornata di contrattazione del 30 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.668

Eurostoxx Future

4.226

Ftse Mib Future

26.525

S&P500

4.038,66

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata di giovedì?

La tenuta o meno dei seguenti livelli:

Dax Future

15.233

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

3.909.

La mancata tenuta in chiusura di seduta farebbe partire delle vendite, altrimenti ulteriore semaforo verde per i rialzi. Ribadiamo, che i nostri oscillatori ci fanno ritenere che il peggio per quest’anno sia già alle spalle. Come al solito le nostre previsioni poi di volta in volta verranno confermate o meno dai prezzi.

