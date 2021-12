La pandemia ha accentuato il problema della povertà che da anni sta aggredendo il nostro Paese. Da tempo il ceto medio sta lentamente scivolando verso un tenore di vita sempre più basso. Vivere dignitosamente con meno di 1.000 euro al mese è difficile ma è possibile e in questo articolo scopriremo come con solamente 700 euro.

L’emergenza economica degli ultimi due anni ha accelerato il fenomeno dell’impoverimento progressivo dell’Italia. Sempre più famiglie hanno uno stipendio inferiore ai mille euro al mese. Dal 1° gennaio 2021 il 22% delle pensioni erogate dall’INPS sono di natura assistenziale. Le statistiche ci rivelano che in Italia 6 pensioni su 10 non arrivano a 750 euro mensili.

3 astuzie per vivere con pochi soldi avendo uno stipendio di 700 euro e pagando anche l’affitto di casa

In Italia oggi non solo i pensionati prendono 700 euro al mese di assegno, molti lavoratori vengono retribuiti con cifre anche inferiori. Perciò sorge il problema di come riuscire ad arrivare a fine mese con questi soldi in tasca e vivere dignitosamente. L’impresa sembra al limite dell’impossibile ma non è così. Con dei piccoli accorgimenti è possibile anche riuscire nell’impresa. Nelle righe seguenti scopriremo 3 astuzie per vivere con pochi soldi avendo uno stipendio di 700 euro e pagando anche l’affitto di casa.

La prima cosa è impiegare il denaro per le priorità, le spese necessarie e lasciare quello che avanza alle spese meno importanti. Le spese necessarie sono mangiare, vestirsi ed un posto dove dormire.

Chi non ha una casa propria deve necessariamente affittare un luogo dove dormire. Ovviamente le spese per affittare un appartamento cambiano a seconda della località. Nelle grandi città i costi sono maggiori che nei piccoli centri urbani. Un monolocale in città può arrivare a costare anche 500 euro al mese, spesa insostenibile per chi dispone solamente di 700 euro mensili. Il costo di affitto di un monolocale in una località vicino al centro urbano può scendere anche a 350 euro. Se si affitta una stanza, la spesa può scendere a 250/300 euro. La soluzione più economica di tutte è trovare un posto letto in stanza in condivisione.

Come risparmiare con cibo e vestiti

La seconda priorità è mangiare. Per chi ha a disposizione solamente 700 euro, pranzi e cene fuori casa devono essere limitati al massimo. Una soluzione è mangiare a casa la sera e portarsi al lavoro il pranzo da casa. Questa idea farà bene al portafoglio ma anche alla nostra salute.

Per fare la spesa chi guadagna 700 euro al mese deve puntare sui discount e seguire con attenzione le offerte e gli sconti. Per l’abbigliamento si possono seguire due strade. La prima è scegliere i capi necessari in una catena di abbigliamento low cost. L’alternativa è comprare i vestiti presso i negozi dell’usato. Spesso si trovano capi di abbigliamento di marca ancora col cartellino a prezzi minimi.

Chi ha la fortuna di avere una casa di proprietà sul fronte dell'energia può risparmiare molto.

Chi ha entrate mensili attorno ai 1.000 euro potrebbe anche riuscire a risparmiare qualche soldo.

