3 acconciature anti caldo per capelli lunghi, una è amata da Jennifer Lopez e ha effetto lifting

Ami portare i capelli sciolti ma soffri molto l’afa? Niente paura! Ecco alcune acconciature semplici da fare e che potranno tornarti molto utili.

Siamo ormai nel pieno dell’estate e ciò vuol dire che le temperature sono ormai molto alte. Per ovviare al caldo alcune donne scelgono di tagliare i propri capelli o di legarli nella classica coda di cavallo. Tuttavia, non a tutte piace farlo. Infatti, c’è chi ama sfoggiare una chioma lunga e folta anche durante la stagione più afosa dell’anno.

Proprio per questo ti suggeriremo 3 acconciature anti caldo per capelli lunghi. Cominciamo con una molto amata anche da una celebrità come Jennifer Lopez, che l’ha sfoggiata in diverse occasioni.

Il mezzo raccolto, amato da Jennifer Lopez e non solo

Quest’acconciatura ti permette di soffrire meno il caldo senza legare del tutto i capelli. Quindi, potrai sfoggiare la tua lunga chioma.

Come suggerisce il nome, consiste in una mezza coda. Per farla devi legare solo una porzione dei tuoi capelli, partendo dalle tempie, da sopra la fronte o dalle orecchie. Si tratta di un’acconciatura che ti permetterà anche di ottenere un effetto liftante per il volto e quindi di apparire più giovane.

Una variante del mezzo raccolto prevede lo chignon alto al posto della coda. È piuttosto apprezzata dalla cantante e attrice Ariana Grande, che è apparsa più volte in pubblico con quest’acconciatura.

3 acconciature anti caldo per capelli lunghi: la treccia alla francese

Raccogliere i capelli in una treccia alla francese ti permette di essere femminile e ordinata senza soffrire il caldo. Inoltre, si tratta di un’acconciatura che non rovinerà i tuoi capelli come, invece, a lungo andare potrebbe fare una coda di cavallo.

Un altro vantaggio? Potrai anche dormirci sopra e non doverla rifare più volte. Quindi, se sei alla ricerca di un’acconciatura fresca e a bassa manutenzione, la treccia alla francese è l’ideale.

Lo chignon basso

La treccia alla francese è bella e femminile, ma non è molto semplice da realizzare. Se non hai la possibilità di recarti in salone, potresti optare per uno chignon basso.

È un’acconciatura molto semplice da fare in casa e puoi proporla in diverse versioni. Ad esempio, puoi proporla in stile messy e cioè volutamente disordinato, specialmente se vuoi darti un’aria un po’ sbarazzina. Altrimenti, puoi farne una versione più formale e adatta anche a feste e ricevimenti. Per realizzare lo chignon basso avrai bisogno di un elastico e di qualche forcina dal colore neutro.

Insomma, come hai visto non c’è bisogno di tagliare i capelli o di ricorrere alla classica e noiosa coda di cavallo. Ci sono tante alternative per essere sempre alla moda.

Lettura consigliata

Come guadagnare 2.500 euro adesso con i sicurissimi Buoni postali 3×2 investendo solamente 20.000 euro