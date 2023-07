Come nascondere la pancia in estate con vestiti stretti, slanciando la figura? Con questo trucco si può fare ed ecco anche quali pantaloni indossare  

Come nascondere la pancia in estate-proiezionidiborsa.it

L’estate è arrivata e quello che riuscivamo a nascondere, fino a qualche tempo fa, ora fa capolino dai nostri vestiti. Se non possediamo un fisico invidiabile, inizia il tormentoso togli e rimetti, dall’armadio, davanti allo specchio. La pancia, infatti, non fa sconti, ma ecco come aggirare il problema con questo trucco

Stessa spiaggia, stesso mare, ma anche stessi problemi con una pancia che, nonostante i nostri tentativi disperati dell’ultimo momento, fa capolino. Fin che siamo in casa, poco importa, ma ora che maglioni e giacconi sono banditi, causa caldo, diventa difficile tenerla a bada. E, soprattutto, nasconderla dalla vista di chi, magari, è più magro di un’acciuga.

Eppure, non dovremmo disperare, nel senso che si possono portare anche vestiti stretti, nonostante la pancia. Insomma, come nascondere la pancia in estate con vestiti stretti potrebbe non essere più un problema.

Ecco qualche soluzione da adottare per avere una figura slanciata

Certo, non dovremmo prescindere dal fare dell’attività fisica e dal mangiare sano. Ci sono dei cibi che non dobbiamo mangiare come sappiamo, se vogliamo sgonfiare la pancia a tempo record. Così come ci sono dei trucchetti che aiutano a dimagrire, come quello del cubetto di ghiaccio usato da Renée Zellweger. Però, al di là di tutto questo, possiamo giocare con il nostro outfit per portare a casa il risultato.

E, senza ombra di dubbio, l’abito col taglio impero, è il segreto per fare bella figura. Avendo il classico taglio posto proprio sotto il seno, finisce per scivolare in modo strategico sui fianchi e, soprattutto, sulla pancia. La vita alta, infatti, fa scendere poi l’abito come se fosse una lunga gonna diritta. Slanciando la figura e nascondendo la pancia.

Come nascondere la pancia in estate con vestiti stretti lo abbiamo visto ed ecco anche quale pantalone indossare

A maggior ragione se la scollatura fosse profonda, così da “catturare l’attenzione”, facendo passare in secondo piano il resto. Meglio ancora se avessimo delle particolari applicazioni sul seno, così da distogliere l’attenzione.

Quanto al pantalone, il principio è lo stesso dell’abito con taglio impero. Ovvero, dovremmo preferire modelli con la vita alta. Che hanno la peculiarità di non stringere sull’addome, così da non mettere in evidenza le rotondità. Invece, il modello a sigaretta è perfetto per raggiungere il nostro scopo. Insomma, anche d’estate possiamo slanciare la nostra figura, indipendentemente dalla pancia.