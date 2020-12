La Ferrero, multinazionale dolciaria, assume operai ed impiegati: ecco dove

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nonostante il momento non facile che stiamo vivendo, noi del team di Redazione vorremo portare una ventata di speranza con una buona notizia che riguarda il mondo del lavoro. Difatti, un noto marchio alimentare, la multinazionale dolciaria Ferrero, assume operai ed impiegati: ecco dove.

La Ferrero è una multinazionale italiana, fondata nel 1946 ad Alba, città del Piemonte. Ha con il tempo creato altri stabilimenti in giro per l’Italia. Esattamente a Pozzuolo Martesana, comune della città metropolitana di Milano, Balvano, paese della Basilicata e Sant’Angelo dei Lombardi, comune campano. Le offerte di impiego spaziano quindi lungo tutto lo Stivale.

Vediamo quindi nel dettaglio le figure richieste dalla Ferrero, multinazionale dolciaria che assume operai ed impiegati.

Operai

Nei quattro stabilimenti italiani si ricercano operai. I candidati si occuperanno della produzione. L’azienda focalizza la sua attenzione su determinate caratteristiche quali le capacità interpersonali e comunicative, la propensione al lavorare di squadra; la disponibilità ad orari di lavoro flessibili e l’attenzione alla sensibilità verso i temi della sicurezza.

Manutentori meccanici ed elettronici

La Ferrero ricerca inoltre manutentori meccanici ed elettrici nella sede di Pozzuolo Martesana. I campi di intervento in cui i candidati si troveranno impegnati sono principalmente relativi alle pompe automatiche, pompe per cioccolato, magazzini automatici, isole robotizzate e macchine confezionatrici complesse. Gli aspiranti dovranno avere il diploma di maturità o la qualifica professionale in ambito meccanico, elettronico o meccatronico. Inoltre è richiesta esperienza nel campo della tecnica meccanica pneumatica ed elettronica. Sono molti apprezzate delle spiccate caratteristiche di problem solving e facilità nel lavoro di squadra. Il lavoro si svolgerà su turni.

Impiegati

Ancora l’azienda ricerca laureati in ingegneria civile, meccanica, elettronica o meccatronica, con buona padronanza della lingua inglese, disponibili al trasferimento anche all’estero con il ruolo di Facilities Manager. Ai candidati spetterà il compito di progettare nuove strutture conformi alle normative locali. Si occuperanno inoltre di coordinare la manutenzione nelle strutture, controllandone i requisiti legali relativi agli edifici e all’antincendio ed alla loro sicurezza.

Infine la ricerca della Ferrero è indirizzata verso una nuova figura di Master Data Management Specialist. Per la candidatura si richiede una laurea in ambito informatico o economico, almeno 5 anni di esperienza pregressa nel settore, ottima conoscenza della lingua inglese ed è auspicabile la buona padronanza di quella tedesca o spagnola. Il pretendente dovrà essere disponibile inoltre a ricoprire incarichi all’estero di brevi o lunghi periodi. La figura si occuperà di garantire il costante e continuo aggiornamento delle tecnologie in collaborazione con un team dedicato di consulenti esterni esperti. Inoltre avrà il compito di vigilare sui fornitori in outsourcing.

Le richieste potranno essere inoltrate collegandosi al sito dell’azienda nell’apposita area “job”.

Ecco quini le informazioni utili su fatto che la Ferrero, multinazionale dolciaria, assume operai ed impiegati: ecco dove. Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo a chi vorrà candidarsi.