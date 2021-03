In questo momento particolarmente difficile vogliamo dare una buona notizia ai nostri Lettori. Dunque Poste Italiane ricerca queste figure da inserire subito nel proprio organico. Ebbene una delle realtà economiche più importanti dello Stivale è alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico entro il mese di marzo. Vediamo nel dettaglio quali sono le figure richieste e come sottomettere la propria candidatura.

Portalettere

Non sono richieste conoscenze specialistiche per il ruolo di portalettere. I requisiti necessari sono il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. La patente di guida in corso di validità è inoltre indispensabile. I posti disponibili sono spalmati nei quasi 13.000 uffici presenti in Italia.

Consulenti finanziari

L’azienda necessita anche di implementare il team dei propri consulenti finanziari. I candidati devono possedere una Laurea Magistrale in discipline economiche. Il lavoro consiste nella promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi del gruppo. Anche in questo caso le richieste riguardano tutto il territorio italiano.

Figure di front end

Nella sola provincia di Bolzano, invece, Poste Italiane è alla ricerca di figure di front end. Il contratto iniziale offerto è a tempo determinato, con possibilità di conversione a tempo indeterminato. I candidati si occuperanno di promozione e vendita dei servizi del Gruppo. Avranno il compito di monitorare gli standard di qualità. Si confronteranno con i clienti fornendo informazioni sulla normativa vigente.

Come candidarsi

Il sito di Poste Italiane elenca tutte le posizioni aperte. Per sottoporre la propria candidatura bisognerà collegarsi al link Poste Italiane lavora con noi. Quindi selezionare l’offerta a cui si è interessati. Cliccare sul tasto “invia candidatura ora”. Si dovrà inserire il proprio indirizzo email. Proseguire con il tasto “successivo” e compilare tutti i campi richiesti. Suggeriamo di prestare attenzione a fornire indicazioni esaustive, in quanto condizione indispensabile per la valutazione della candidatura. Ad esempio non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio.

Infine segnaliamo che è sempre possibile rendersi disponibile per eventuali offerte di lavoro. Per farlo basterà collegarsi alla sezione “candidatura spontanea” e seguire i medesimi passaggi indicati in precedenza.

Ecco dunque tutti i dettagli di un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di impiego: Poste Italiane ricerca queste figure da inserire subito nel proprio organico.