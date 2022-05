1.381 posti per questa grande occasione di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione con stipendio di 1.600 euro al mese

Continua il periodo dei grandi concorsi pubblici. La Pubblica Amministrazione sembra aver riaperto i ranghi, dopo molti anni di blocco dei concorsi. Nell’ultimo biennio, le Amministrazioni hanno bandito moltissimi concorsi assumendo un gran numero di lavoratori.

Ci sono concorsi con e senza limiti di età e per tutti i livelli di istruzione. Da poco, ad esempio è stato pubblicato un concorso per 1.360 posti nell’Amministrazione, che permette l’assunzione di molti ruoli eterogenei. Dunque, fare attenzione alla pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale e segnarsi le scadenze può risultare davvero importante. In tempi di crisi come questi, un contratto a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione è un porto davvero sicuro. Per questo bisogna fare molta attenzione ai vari concorsi che le Amministrazioni bandiscono in questo periodo.

Il Bando

Tra i più recenti concorsi usciti in questo periodo, particolare attenzione merita quello che vediamo in questo articolo. Si tratta di 1.381 posti per questa grande occasione di lavoro nella Pubblica Amministrazione. In particolare, è il concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’assunzione di 1.381 allievi agenti di polizia. Per partecipare al concorso c’è bisogno di alcuni requisiti indicati dal bando. Intanto, la cittadinanza italiana, il godimento di diritti civili e politici. C’è anche un requisito di età, infatti bisogna aver compiuto i 18 anni e non superato i 26.

Tale limite può essere elevato di 3 anni in relazione all’effettivo servizio militare prestato dal candidato. Serve anche il diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente. È richiesta l’efficienza fisica, psichica e attitudinale per svolgere le funzioni legate al lavoro. Bisogna anche rientrare in alcune categorie specifiche. Volontario in ferma prefissata di un anno, il c.d. VFP1, in servizio da almeno 6 mesi, oppure volontario in congedo al termine della ferma annuale. Oppure ancora, volontario in ferma quadriennale, c.d. VFP4, sia in servizio che in congedo.

1.381 posti per questa grande occasione di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione con stipendio di 1.600 euro al mese

Quanto alle prove, avremo una prova d’esame scritta. A seguire la prova di efficienza fisica. Poi, ancora, accertamenti per l’idoneità psicofisica e attitudinale. E infine, la Commissione procederà alla valutazione dei titoli. Quanto alla presentazione delle domanda di partecipazione bisognerà utilizzare lo SPID o la CIE. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare il bando.

