209 i milioni in palio con il SuperEnalotto che potremmo provare a vincere utilizzando queste particolari strategie utili per centrare la sestina milionaria e indovinare i numeri fortunati 

Difficile resistere davanti a un simile premio in palio. Quando sai che sono 209 i milioni in palio con il SuperEnalotto, non è che si possa far finta di nulla. Facendoci un pensierino, perché se è vero che ormai è un anno che nessuno vince, questo non vuol dire che non possa toccare proprio a noi.

Certo, se il montepremi è arrivato quasi al record assoluto di tutti i tempi è proprio perché è difficilissimo vincere. Però, non è impossibile e rinunciare in partenza potrebbe essere qualcosa della quale pentirci. Inutile, un domani, guardare con invidia al futuro milionario senza provarci.

Queste tattiche potrebbero aiutarci ad indovinare la sestina vincente

Ora, va chiarito che non c’è nulla di scientifico. Indovinare i sei numeri che faranno diventare milionario qualcuno è pura fortuna. La ricetta magica non ce l’ha nessuno, altrimenti vinceremmo tutti. O ce la terremmo per noi. Esattamente come quelli che danno consigli sicuri su come vincere con il Gratta e Vinci, mentre, al massimo, dovremmo considerare solo le probabilità di vittoria di ogni tagliando.

Ognuno, del resto, ha le proprie strategie. Per il Lotto, qualcuno pensa addirittura al nonno che, di notte, viene a darci l’ambo vincente, interpreta i sogni e gioca i numeri su ruote specifiche. E, anche per il SuperEnalotto, ognuno ha la propria strategia che potrebbe fare al caso nostro.

Ad esempio, la prima di queste è puntare sui numeri ritardatari. In questo caso, potrebbe farci comodo sapere che i sei che mancano da più settimane sono: 12-70-4-10-1-36. Questo non vuol dire, ovviamente, che usciranno sicuramente, ma, magari, a sensazione, potremmo puntare su uno di questi.

Per vincere di più, senza rischiare di dover dividere il premio con troppe persone, una tattica potrebbe essere quella di non giocare i numeri legati a date. O di usarne il meno possibile. In pratica, dall’1 al 31, sono maggiormente presenti nelle puntate, rispetto agli altri. Se vogliamo puntare su una vincita alta, in pratica, dovremmo provare una combinazione particolare, rara, con meno numeri possibili tra questi. Infatti, la sestina più giocata in assoluto è 1-2-3-4-5-6.

C’è chi punta sui sistemi. Nelle tabaccherie, ad esempio, si può sottoscrivere una quota e avere così più possibilità di vittoria. Tenendo, però, conto che il premio andrà diviso tra tutti i sottoscrittori. Ci sono anche dei sistemi integrali che, in pratica, ci consentono di giocare fino a 10 numeri. Ovviamente, avere più possibilità di vittoria, fa aumentare anche il costo della spesa da affrontare. Ricordandoci sempre di non eccedere con il gioco, per non cadere nella ludopatia.

