A parole, potremmo anche sostenere che il denaro non faccia la felicità. Che nella vita contino di più l’amore e la famiglia. Tutto cose sacrosante e vere, ma in linea di massima. Perché poi, come è normale che sia, ognuno di noi cerca di garantirsi un po’ di tranquillità economica. E lo fa scegliendo la via più comoda e veloce. Quella delle lotterie. Siamo dei grandi giocatori con il Gratta e Vinci, sperando di trovare il tagliando giusto, da 2 milioni, da grattare, come ci ha insegnato ProieizionidiBorsa. Anche perché ormai si può giocare anche con il cellulare, senza nemmeno il bisogno di andare dal tabaccaio o in edicola. Ovviamente, senza mai cadere nella ludopatia, malattia tremenda sulla quale vigilare.

Sono questi i 6 numeri del SuperEnalotto che escono maggiormente

Certo, nessuno possiede la bacchetta magica. Se fosse così, saremmo tutti milionari ogni settimana. Però, il SuperEnalotto è qualcosa che ci fa gola, anche per via dei suoi premi davvero alti. Ci sembra quasi impossibile trovare la sestina vincente. Eppure, aumentiamo la probabilità di vincere al SuperEnalotto grazie a questa strategia che potremmo provare a seguire, sperando di aver miglior fortuna.

Ora, val la pena ribadire che nessuna teoria possa dirsi sicura al cento per cento. Altrimenti, come detto, ognuno la userebbe per sé e non la divulgherebbe ad altri. Però, ci potrebbero essere delle tattiche da seguire che, magari, potrebbero rivelarsi vincenti. Ad esempio, molti amano confrontarsi con le statistiche del gioco. In pratica, vedendo quali numeri escono con più frequenza e quelli, invece, ritardatari.

Aumentiamo la probabilità di vincere un alto premio al SuperEnalotto con la migliore strategia per scegliere i 6 numeri da giocare e il SuperStar

Se dovessimo basarci solo sulle statistiche, allora non ci sarebbero dubbi. I sei numeri apparsi più di frequente nella combinazione vincente del SuperEnalotto sono 77-85-86-55-6-49. Come numero SuperStar, invece, il 49 è uscito ben 44 volte. Se, invece, volessimo considerare i ritardatari, all’estrazione del 29 aprile, allora dovremmo stare alla larga da 12-70-19-4-82-10. È vero anche che c’è chi punta proprio sui ritardatari perché, prima o poi, dovranno pur uscire.

Il 17, ad esempio, che molti associano alla sfortuna è un numero, invece, che esce spesso nella sestina. Come strategia, poi, è meglio stare alla larga dallo scegliere sei numeri tutti sotto il 30. Se non altro perché, di solito, molti li giocano basandosi sui compleanni o su date speciali. Potrebbero, certo, uscire, ma saremo costretti a condividere con tanti il jackpot. Con il risultato di portare a casa una somma molto bassa. È anche molto raro che escano due numeri consecutivi, quindi pensiamoci bene prima di giocare numeri attaccati. Va ribadito, però, che i numeri sono casuali e dipendono solo dalla fortuna. Potrebbe, ipoteticamente, uscire 1-2-3-4-5-6 smentendo tutte le teorie di cui sopra.

