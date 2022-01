La fine dell’anno è appena passata e non esiste momento migliore se non questo per fare un controllo tra armadi e cassetti. Tra le tante cose che spesso ci si ritrova a conservare, senza però averne alcun reale utilizzo, le federe occupano un posticino speciale. Certo, potremo sempre utilizzarle come stracci e pezze per pulire e spolverare vetri o pavimenti, ma esistono anche altri usi. Attraverso le tecniche del riciclo creativo, infatti, le idee di riuso sono praticamente infinite. Ecco allora spiegato il motivo per cui chi butta le federe vecchie è un incosciente perché possiamo riutilizzarle in 1.000 modi diversi.

Qualche idea semplice ma sorprendente

Un esempio di riutilizzo davvero semplice e veloce, per non dover buttare le federe vecchie, è quello di trasformarle in porta-materassini da yoga. Per fare questo, basterà scegliere una federa senza macchie o con un motivo che ci piace, e già avremo ottenuto la nostra sacca. Per chiudere il tutto in bellezza, ci rimarrà soltanto da aggiungere una fune o un laccio. Potremo allora cucirlo alle due estremità della federa per ottenere così una sacca a tracolla facile da gestire e da trasportare.

Un’altra idea molto simile poi potrebbe essere quella di trasformare una vecchia federa in una simpatica borsa per la spesa riutilizzabile. Per poter riciclare per bene una federa, dovremo allora tagliare il tessuto appena dopo tre quarti della sua lunghezza. Una volta fatto questo, basterà ripiegare il tessuto in eccesso e cucirlo per ottenere l’apertura. Un’apertura alla quale cuciremo anche due strisce di tessuto ricavate dalla parte tagliata, che ne diventeranno le maniglie.

Per le giovani madri e i genitori più intraprendenti, invece, una federa inutilizzata potrebbe anche trasformarsi in un colorato vestitino. Non dovremo infatti essere troppo abili come sarti, ma avere giusto le conoscenze di base per portare avanti questo progetto. Avremo bisogno soltanto di una macchina da cucire, delle forbici e un po’ di fantasia per trasformare una federa colorata in un simpatico vestitino da bambina.

Utilizzando le forbici dovremo allora fare tre incisioni, due laterali vicino all’angolo della federa e una grande sul lato più stretto. Ecco allora che dopo aver cucito e rifinito per bene le aperture per la testa e per le braccia, avremo ottenuto la base del nostro vestitino. L’unico compito rimasto sarà quello di decorare a piacimento e magari aggiungere una cintura in stoffa e qualche occhiello per dare più forma al tutto.

