Con 200 euro al mese con l’assegno unico alle famiglie in base all’ISEE, arriva la salvaguardia. La redazione di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, in considerazione dell’importanza dell’argomento illustra le novità all’ampia platea di lettori interessati. A partire dal mese di luglio, debutta infatti l’assegno unico per le famiglie con figli a carico. Secondo i dati forniti dall’ISTAT, è prevista una quota base di 40 euro mensili e una variabile ISEE. Oltre ad una maggiorazione del 20% dal terzo figlio in poi. Ma l’importo, sarà dimezzato, con figli dai 18 ai 21 anni.

L’assegno unico si traduce in un assegno mensile, di importo variabile, che può arrivare fino a 200 euro. Tra le famiglie che ne troveranno vantaggio, rientrano sicuramente gli appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi. Tali categorie, infatti, attualmente non percepiscono gli assegni per il nucleo familiare. Oltre poi alle famiglie con redditi più bassi, che non usufruiscono pertanto di detrazioni fiscali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Bonus e aiuti vari, tutti in uscita per l’assegno unico

Tuttavia, nonostante tali vantaggi, secondo i dati, notevoli famiglie ne risulterebbero svantaggiate.

Infatti, quasi il 30% delle famiglie ne risulterebbe svantaggiato, in quanto la differenza tra la nuova misura e l’eliminazione di altre misure, sarebbe negativa. Cosa sostituirebbe l’assegno unico?

Con l’idea di armonizzare la materia dei sostegni alle famiglie con figli, l’assegno è denominato unico proprio perché incorporerà:

Bonus bebè e premio alla nascita, ANF INPS, detrazioni fiscali e probabilmente l’assegno alla natalità gestito dalla CONSAP.

200 euro al mese con l’assegno unico alle famiglie in base all’ISEE, arriva la salvaguardia

Per clausola di salvaguardia si intende un meccanismo a tutela del cittadino, al fine di garantire l’equità soprattutto nell’introduzione di nuove disposizioni normative.

Dunque, se una nuova disposizione che ha portata generale, per alcune categorie diventa penalizzante, il meccanismo di salvaguardia consente di applicare la normativa più favorevole.

Pertanto, in alcuni casi, si potrebbero verificare delle ingiuste penalizzazioni. Considerando la centralità degli aiuti alle famiglie con figli, l’introduzione di una tal clausola risolverebbe alcune distorsioni della nuova struttura di aiuti universali alle famiglie. Pertanto sì a 200 euro al mese con l’assegno unico alle famiglie in base all’ISEE, ma arriva la salvaguardia.

In particolare sembrano essere penalizzati i nuclei familiari con figli over 21 che, come sarà facile comprendere, continueranno ad essere a carico dei genitori. Inoltre rimangono escluse le cosiddette code delle statistiche, ovvero le famiglie con redditi o patrimoni elevati. Altra distorsione che richiama tutti ad una serie di riflessione, riguarda le famiglie con più di 4 figli. Infatti, applicando il sistema ISEE, si potrà verificare che dopo il quarto figlio si applica sempre la stessa scala di equivalenza.

Approfondimento

In arrivo 100 euro a settimana a tutte le famiglie che vivono questa situazione