5 consigli per risparmiare sulla caldaia: come impostarla nel modo giusto 

In questi tempi in cui i costi sono aumentati è sicuramente utile conoscere alcuni buoni consigli per risparmiare ed ecco 5 consigli per risparmiare sulla caldaia e usarla nel modo giusto.

Una delle spese che arriva con l’inverno è quella del riscaldamento. Ogni casa deve avere un metodo di riscaldamento adeguato alla possibilità economica della famiglia e conforme allo spazio e alle necessità. Uno di questi metodi è quello relativo alla caldaia.

La caldaia installata in ogni casa serve per avere l’acqua calda e per scaldare i termosifoni disposti in ogni stanza. È utile conoscere, però, alcuni consigli per risparmiare sulla caldaia e vedere la bolletta del gas arrivare con qualche decina di euro in meno rispetto al solito.

I costi in diversi settori in questi ultimi tempi sono aumentati e alcune persone stanno facendo fatica ad arrivare alla fine del mese, anche considerando solamente la spesa da fare al supermercato.

5 consigli per risparmiare sulla caldaia: cosa fare da subito

Ogni persona desidera tornare a casa dal lavoro o dai vari impegni e stare al caldo durante la stagione fredda. È importante per l’umore, ma anche per la salute fisica e per mantenere al meglio la casa.

Mentre i costi delle bollette si stanno dimostrando sempre più alti, è utile adottare qualche stratagemma per risparmiare, anche se questo non vuol dire rimanere al freddo.

Ecco che cosa si può fare impostando al meglio la caldaia:

temperatura di mandata: la temperatura in cui viene riscaldata l’acqua prima di essere mandata ai radiatori ha la sua importanza. Dovrebbe essere compresa tra i 60 e 65 gradi nelle case più datate e tra i 50 e i 55 gradi nelle case nuove;

valvole termostatiche: ad ogni termosifone occorre una valvola per la regolazione della temperatura perché non si utilizzano tutte le stanze della casa nello stesso modo. Questo permette di risparmiare fino al 15%;

cronotermostato: è obbligatorio per legge, ma deve essere impostato manualmente per la regolazione della temperatura in casa. Meglio avere i modelli nuovi in modo tale da regolare la temperatura in modo diverso nelle stanze;

temperatura costante: i gradi non devono scendere e salire di continuo, ma mantenersi sempre sui 19-20 gradi, 18 gradi nella camera da letto. Meglio indossare una giacca in più che aumentare i gradi in casa, non fa bene alla salute e all’ambiente;

attenzione alla dispersione di calore. Gli infissi giocano un ruolo fondamentale e devono essere isolanti e privi di fessure da cui può entrare aria fredda.

Un consiglio in più

Gli esperti ci consigliano, inoltre, oltre tutte queste accortezze, di non spengere la caldaia di notte o quando andiamo via di casa per un po’, ma mantenerla sempre accesa. Può sembrare strano, ma l’accensione della caldaia, considerando che se è spenta la temperatura scende di parecchi gradi, comporta uno sforzo e un costo significativi.

Invece, lasciandola sempre accesa, anche al minimo indispensabile, l’apparecchio non farà nessuno sforzo e gli basterà mantenere una temperatura costante con poco ed un risparmio evidente.