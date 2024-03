Recentemente abbiamo visto che alcuni titoli di Piazza Affari, cioè Poste Italiane e Tenaris, hanno aumentato la cedola dei propri dividendi del 20% o poco di più. Tuttavia, non sono gli unici titoli ad aver incrementato il proprio dividendo nel corso dell’anno. Infatti, ci sono almeno altri 2 titoli di Piazza Affari che lo hanno fatto. A breve scopriremo quali sono.

Lunedì 18 marzo due società del FTSE MIB hanno staccato il proprio dividendo. Stiamo parlando di alcuni tra i più noti titoli della Borsa italiana e cioè ENI e STM. La prossima data da segnare sul calendario e sempre relativa a quest’indice è il 22 aprile, in cui numerose aziende staccheranno la propria cedola.

Queste parole potrebbero non voler dire niente per chi non è familiare a questo mondo. Pertanto, apprestiamoci a spiegare che cos’è un dividendo. Quest’ultimo non è altro che una parte degli utili che alcune aziende decidono di distribuire ai propri azionisti, garantendogli un ulteriore flusso di reddito e invogliandoli ad investire ulteriormente nel proprio titolo. Generalmente, i titoli che garantiscono dividendi tendono a performare meglio di quelle che non lo fanno e quindi ciò è un’ulteriore garanzia per gli azionisti.

2 titoli di Piazza Affari che hanno aumentato la cedola del dividendo per il 2024

Nel 2024 i CDA di alcune aziende hanno optato per un aumento delle cedole del proprio dividendo. In particolare, ci sono 2 titoli di Piazza Affari che l’hanno incrementato rispettivamente del +17% e del +2,6%.

Questi sono Prysmian e Moncler. Le due aziende, pertanto, staccheranno una cedola di 0.70 euro per azione e una di 1,15 euro per azione. È nota la data di stacco della seconda, che sarà il giorno 20 maggio 2024. Il pagamento avverrà, come da regola, due giorni più tardi e cioè il 22 maggio 2024. Queste date potrebbero essere molto interessanti per chi investe in azioni che staccano dividendi, dal momento in cui molte aziende quotate a Piazza Affari distribuiranno le proprie cedole.

Una view delle azioni

Diamo adesso una view delle due azioni. I dati che riporteremo sono tratti dal portale Marketscreener e corrispondono al consenso degli analisti da esso riportato. Le azioni di Prysmian al momento sono scambiate al prezzo di 48,49 euro. Per il consenso (13 analisti) la raccomandazione media è Accumulate e il prezzo obiettivo medio è fissato a 49,27 euro.

Le azioni di Moncler sono invece scambiate a 68.00 euro. Per il consenso (24 analisti) la raccomandazione media è Accumulate, mentre il prezzo obiettivo medio è fissato a 66,41 euro.

