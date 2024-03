Quali sono i giorni di stacco dei dividendi del FTSE MIB? Scopriamolo a breve. Prima di tutto, però, ricordiamo che cos’è un dividendo. Esso non è altro che una parte degli utili di un’azienda che questa decide di distribuire ai suoi azionisti. Quindi, un titolo che distribuisce dividendi garantisce ai suoi azionisti un ulteriore e costante flusso di reddito. Si ricorda inoltre che le azioni che staccano dividendi tendono a performare meglio delle altre. Ogni titolo stacca una cedola del proprio dividendo in determinate date di ciascun altro. Il pagamento avviene di regola due giorni più tardi. Scopriamo quali sono i dividendi del FTSE MIB, uno dei maggiori indici italiani, che staccheranno ad aprile e a maggio.

I dividendi del FTSE Mib che staccheranno ad aprile e maggio e il loro ammontare

Un indice è un paniere di azioni composto da quantità variabili di titoli. Il suo valore è dato dalla media ponderata dei prezzi di quelli che sono presenti la suo interno.

Il FTSE MIB nello specifico misura la performance di 40 tra i principali titoli di Piazza Affari. Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità. Questo indice fornisce una corretta rappresentazione di ciascun settore del mercato azionario.

Scopriamo adesso quali sono i titoli che vi appartengono e che staccheranno nei mesi di aprile e maggio, assieme all’ammontare delle rispettive cedole.

22 aprile 2024

Staccheranno ad aprile Banca Mediolanum (0,7 euro), Banco BPM (0,56 euro), Ferrari (2,443 euro), Iveco (0,22 euro), Prysmian (0,7 euro), Stellantis (1,55 euro), Unicredit (1,8029 euro). Quindi, ecco tutte le date da appuntare per aprile. Passiamo adesso al mese di maggio, in cui ci avverranno numerosi stacchi.

20 maggio 2024

Durante questo giorno staccherà A2A e il dividendo ammonterà a 0,0958 euro. Inoltre, sarà anche il giorno in cui lo farà Amplifon (dividendo di 0,29 euro) e Azimut Holding (1,4 euro).

Da ricordare anche Banca Generali (tranche di 1,55 euro), Banca MPS (0,25 euro), BPER Banca (0,3 euro), Brunello Cucinelli (0,91 euro), Diasorin (1,15 euro), ERG (1 euro), FinecoBank (0,69 euro), Generali (1,28 euro), Interpump (0,32 euro), Intesa SanPaolo (0,296 euro), Inwit (0,48 euro), Moncler (1,15 euro) e Tenaris (0,6 dollari). Anche Unipol staccherà il proprio dividendo a maggio, ma non si sa ancora in che giorno.

Ecco quindi tutti i dividendi del FTSE Mib che staccheranno ad aprile e maggio o almeno quelli che sono stati annunciati fino a questo momento. Seguiranno aggiornamenti in caso le aziende dovessero annunciare novità in proposito. Si coglie l’occasione per ricordare che potranno incassare i dividendi soltanto coloro che possiederanno l’azione all’apertura del giorno di stacco. Quindi, è importante prestare attenzione a ciò. Precisamente, in caso non si possegga ancora il titolo, questo dovrà essere acquistato almeno l’ultimo giorno di quotazione prima dello stacco. Ad esempio, se questo avvenisse di lunedì, bisognerebbe acquistare il titolo di venerdì.

Lettura consigliata

Ecco 3 rischi che si corrono investendo in BTP