Negli annali dei mercati azionari senza dubbio un posto sarà riservato alle azioni di Eloìn Musk. Il motivo? Un rialzo strepitoso in poco tempo. Infatti, dal giugno 2019 al novembre 2021, i prezzi sono passati da 11,79 a 414,49 con un rialzo del 3.415%. Per capire la portata di tale andamento, basti pensare che il Dow Jones dal 1898 ad oggi ha reso in media l’11% all’anno.

In due anni Tesla, ha realizzato quello che i mercati americani potrebbero realizzare in 310 anni! Straordinario a pensarci! C’è da chiedersi, oltre ad Elon Musk, chi è riuscito a mantenere questa azioni da quel minimo a quel massimo. Ci auguriamo tanti! Le azioni Tesla hanno finito il loro ribasso?

Appuntamenti importanti nei prossimi giorni

La settimana è iniziata con un’attenzione particolare sulle Banche centrali, soprattutto sulla Federal Reserve, la cui decisione verrà annunciata domani sera. Il recente dato sull’inflazione, leggermente sopra le aspettative, ha ridimensionato le aspettative di un’imminente politica monetaria accomodante. Attualmente, i mercati prevedono tre tagli dei tassi nel 2024, con un primo taglio probabilmente a giugno (titengono più porbbaile a luglio), seguito da un ciclo graduale di tagli successivi. Secondo Iain Stealey di J.P. Morgan Asset Management, questo scenario si basa sul contesto attuale di crescita. Il presidente della FED, Jerome Powell, ha sottolineato in un recente discorso al Congresso che non c’è fretta nel ridurre i tassi, citando un rallentamento dell’inflazione ma un quadro ancora incerto per il futuro.

Le attese sui mercati di breve termine

Dopo la scadenza del nostro primo setup annuale dell’8 marzo, i mercati americani hanno mostrato una certa debolezza, senza dare alcun segnale di inversione ribassista. Questo lascerebbe supporre che la fase rialzista possa durare almeno fino al 25 marzo, prossimo setup annuale. Riteniamo comunque che stiano aumentando di giorno in giorno le probabilità che entro la fine di marzo/massimo la prima decade di aprile possa partire una fase di ritracciamento superiore al 5%. Vedremo poi cosa accadrà.

Le azioni Tesla hanno finito il loro ribasso?

Negli ultimi giorni di contrattazione i prezzi si sono mossi intorno ai 163,6 dollari. Da inizio anno hanno segnato il minimo a 163,57 e il massimo a 251,25.

Il POC annuale (Punto dove è avvenuto il maggior numero di scambi) oggi passa a 188 dollari. In casi di rialzo, quest’area potrebbe rappresentare una resistenza rilevante.

Al momento, solo ritorni in chiusura mensile e poi trimestrale superiore a 251,25 potrebbe riportare il sereno di medio lungo termine. Primi segnali di inversione di breve termine con chiusure settimanali e poi mensili superiori a 205,60.

Raccomandazioni degli analisti come riportao dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 46

Ultimo prezzo di chiusura 163,6 USD

Prezzo obiettivo medio 204,1 USD

Differenza / Target Medio +24,77%