Dormire bene è fondamentale per iniziare al meglio la giornata. Infatti, è risaputo che un sonno poco rilassato possa incidere sia sull’umore che sul livello di energie di ognuno di noi.

Fra i tanti rimedi per dormire in modo più sereno ce n’è uno che noi di ProiezionidiBorsa vogliamo approfondire. Ci si riferisce ad un insieme di esercizi che derivano dallo yoga.

Se vengono fatti in modo corretto prima di coricarsi, possono portare benefici al nostro riposo. Pertanto, sono questi gli esercizi da fare assolutamente prima di andare a letto per avere un sonno riposante e ristoratore come mai prima.

La posizione definita del Sukhasana

È fra le posizioni più semplici da fare direttamente sul proprio letto. Bisogna mantenere la colonna vertebrale diritta con il corpo rilassato e stabile.

Poi mettere le mani sopra le ginocchia con i palmi rivolti verso l’alto. Fatto ciò, si deve respirare naturalmente rimanendo assolutamente rilassati e fermi.

Durante la respirazione bisogna liberare i propri pensieri dalla mente.

Il Supta Baddha Konasana

La successiva posizione è quella che porta il nome di Supta Baddha Konasana. Aiuta a distendere e a sciogliere l’addome e la zona lombare. Inoltre, permette di aprire il petto, le anche allungando le cosce e migliorando la circolazione.

Bisogna mettere uno o due cuscini alla base della schiena e anche sotto la testa. Poi si dovranno unire le piante dei piedi senza però premerle tra loro. Fatto ciò, è importante rilassare le ginocchia rivolte verso l’esterno.

Il passo successivo è quello di distendere le braccia lungo il corpo prestando attenzione ai palmi delle mani che dovranno essere rivolti verso l’alto. Infine, sarà sufficiente cominciare a respirare lentamente e profondamente.

I tipi di benefici che portano questi esercizi di Yoga

Sono particolari posizioni che possono aiutare in modo efficace a liberare la mente dai pensieri negativi e dalle ansie quotidiane. Inoltre, riducono la fatica accumulata dal nostro corpo sciogliendo le contrazioni muscolari. È importante un piccolo suggerimento prima di descrivere le posizioni a cui faremo riferimento.

Ovvero, affinché abbiano efficacia, è bene mantenere le varie posizioni per cinque minuiti almeno, anche se può essere faticoso. Inoltre, è utile praticarle direttamente sul letto mentre si è comodamente in pigiama.

Ecco, quindi, quali sono questi gli esercizi da fare assolutamente prima di andare a letto per avere un sonno riposante e ristoratore come mai prima.