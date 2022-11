2 sfarzosi castelli dove cercare i fantasmi per una gita all’insegna del mistero

L’Italia è uno dei Paesi che accoglie, durante l’anno, una quantità enorme di visitatori. I turisti hanno tantissime ragioni per venirci a trovare. Rimangono estasiati dalla bellezza delle nostre opere d’arte e dai paesini medievali che sembrano dei piccoli gioielli. E ancora, dal mare pulito, dalla natura incontaminata e dal buon cibo. Insomma, le nostre bellezze sono uniche al Mondo e meritano di essere visitate.

Ma l’Italia è anche ricca di antiche dimore e castelli storici. Posti magnifici, resi ancora più suggestivi dai misteri, dalle leggende e dalle voci popolari che si susseguono sul loro conto.

Personaggi (reali o inventati), ombre e spiriti, intrappolati nelle mura dei castelli e che vagano tra le loro stanze. Anime disperate in cerca di vendetta o dame dalla sorte infelice, che infestano questi luoghi facendo sentire la loro presenza. Storie che si tramandano di generazione in generazione e che appassionano i viaggiatori.

2 sfarzosi castelli dove cercare i fantasmi in Emilia-Romagna e nel Lazio

L’Italia è piena di castelli e dimore, che con i loro racconti, hanno segnato il territorio.

Andiamo in Emilia-Romagna e precisamente ad Imola. Proprio nel centro di questa cittadina troviamo un castello medievale che prende il nome di Rocca Sforzesca. Un luogo ricco di storia e circondato da un grande parco. Le segrete e gli ambienti suggestivi riportano il visitatore in un altro tempo. Il castello conserva al suo interno, delle magnifiche ceramiche e delle antiche armi.

Ma la storia della Rocca si intreccia con quella di Caterina Sforza, figlia di Galeazzo Maria Sforza. Caterina Sforza è una figura molto affascinante. Donna indipendente, coraggiosa e combattiva. Famosa per le sue conoscenze alchimiste e per l’esperienza in campo di unguenti e medicamenti.

Oltre alla sua bellezza, la Rocca di Imola è famosa anche per il fantasma di Caterina Sforza. Una presenza apparsa in diverse occasioni. Si racconta che il suo spirito vaghi tra le stanze del castello, con l’obiettivo di difenderlo dagli attacchi di Cesare Borgia.

Ma c’è chi giura di averla vista nelle notti di luna piena mentre osserva il cielo. Un’altra leggenda, invece, narra di un tesoro nascosto nel palazzo e che Caterina cercherebbe di proteggere.

Il Castello di Bracciano

Il secondo castello che dobbiamo assolutamente visitare è quello di Bracciano. Sorge nel comune di Bracciano a pochi chilometri da Roma ed è conosciuto anche come Castello Orsini-Odescalchi. Viene costruito intorno al XV secolo, ma con il tempo subisce delle sostanziali trasformazioni.

Visitare il castello è un vero e proprio viaggio nella Storia. Si ammirano i saloni finemente decorati, i ritratti di famiglia e le torri imponenti. Alzando lo sguardo possiamo ammirare i suoi magnifici soffitti decorati con maestria.

Parliamo di una delle dimore più suggestive d’Europa, resa ancora più affascinante dal panorama mozzafiato che si affaccia sul lago.

La leggenda

Ma il castello di Bracciano è conosciuto anche per una particolare leggenda. La storia narra che Isabella de Medici fosse una donna spietata e ammaliatrice. Attirava i suoi amanti in casa e dopo, una notte di grande passione, chiedeva loro di attraversare una porta e attenderla in un salottino adiacente alla stanza. Ma i malcapitati precipitavano in un pozzo colmo di calce viva.

Il marito di Isabella, stufo dei continui tradimenti, la strangolò con un nastro. In realtà le versioni della storia sarebbero molte e contrastanti.

La presenza di Isabella sarebbe ancora viva nel castello. Secondo i racconti della popolazione locale pare che, in certe notti, la donna vaghi sulle rive del lago, o che si aggiri nelle stanze dove si intratteneva con i suoi amanti.

Questi 2 sfarzosi castelli dove cercare i fantasmi, sono perfetti da visitare in un giorno e per una gita fuori porta. Lasciamoci ammaliare dalla loro bellezza e dai racconti che li accompagnano da secoli.