Per dormire bene è necessario che l’ambiente circostante sia arioso, confortevole e ordinato. In questo senso, anche organizzare la camera da letto potrebbe avere un’influenza positiva sull’umore e, più in generale, sul benessere. Ecco, dunque, come rinnovare la camera da letto anche sfruttando le offerte sul web.

Ad esempio, per sfruttare uno spazio spesso utilizzato per riporre scatole, che tolgono respiro a un ambiente in cui l’aria dovrebbe circolare il più possibile, è meglio preferire un letto con contenitore. Quasi tutti i modelli matrimoniali sono dotati di un meccanismo a gas con molla che ne facilita l’apertura. Basta fare un giro su vari venditori: il prezzo si aggira tra i 200 euro e gli 800 euro, in base alle proprie esigenze. Per quanto riguarda invece il materasso, il mercato offre diverse soluzioni realizzate con materiali differenti, con vari gradi di rigidità e prezzi. Come per i letti, con i singoli si risparmia circa il 30% rispetto ai matrimoniali.

Come rinnovare la camera da letto con eleganza ma risparmiando tantissimo

Il memory foam, al contrario di quello che si pensa, oggi è la soluzione meno costosa. A partire da circa 150 euro se ne trovano di ottimi in offerta. Questo tipo di materasso si adatta al meglio per chi ha bisogno di un certo sostegno, adattandosi perfettamente alla forma del corpo. Sono particolarmente indicati per chi soffre il freddo, ma ostacolano i movimenti del corpo. Dall’altra parte dello “spettro” ci sono i materassi in lattice. Flessibili, molto adattabili ai contorni del corpo e perfetti per chi si muove molto durante la notte e chi soffre di allergie respiratorie. Il prezzo pieno di un matrimoniale si aggira intorno ai 500 euro.

I materassi a molla, poi, sono la miglior soluzione di compromesso. Sono l’ideale per le persone più robuste e permettono un sostegno più rigido ma anche una migliore ventilazione. I prezzi partono dai 300 euro e variano in base al numero di molle.

Imparare a dormire bene

Altro capitolo a parte è quello sui cuscini. Meglio evitare i guanciali a buon mercato e poco flessibili, che potrebbero favorire posture errate e cervicalgia. L’ideale è invece un ottimo cuscino ergonomico: si spende di più, circa sugli 80 euro, ma se ne guadagna in salute. Infine, qualche consiglio per la biancheria da letto: importante scegliere fibre naturali, che sono traspiranti e più facili da pulire. Molti produttori scontano spesso sia le lenzuola di lino che quelle in cotone. E online, per meno di 20 euro, si può acquistare un bel diffusore per ambienti con cui profumare la stanza. L’olio essenziale di lavanda è perfetto per rilassarsi prima di andare a dormire!

