Nasce con noi quando fin dai primi giorni di vita l’odore delle feci ci accompagna ogni giorno. Tuttavia è sempre meglio prevenire possibili fughe d’odore che possono avere conseguenze anche sulla salute. Ecco 2 rimedi geniali per scacciare l’odore di cacca dal WC appena utilizzato.

L’odore che contamina il bagno

Quando si va in bagno, si diffonde all’interno del locale un odore poco gradevole più o meno forte. Lo si sopporta perché in fondo ci appartiene e si è abituati ad esso. Eppure non è solo questione di tolleranza e di sopportabilità.

Questo odore è costituito da microscopiche particelle volatili delle feci. Si diffondono nell’aria e poi cadono sugli oggetti che si trovano nella toilette. Fra questi vi sono ad esempio gli spazzolini o gli asciugamani. È di grande importanza allora che si riducano al minimo queste esalazioni, per evitare spiacevoli conseguenze.

2 rimedi geniali per scacciare l’odore di cacca dal WC appena utilizzato

Le nostre nonne avevano 2 rimedi incredibili per evitare che il cattivo odore delle feci si diffondesse dappertutto. Utilizzavano il limone o l’aceto come sostanza per assorbire gli odori. Lo si può costatare direttamente applicato alle mani per eliminare il cattivo odore per esempio del fritto di pesce.

Può darsi che abbiamo cucinato degli anellini di calamari fritti e come sempre irrorati con succo di limone. Ci restano le bucce, che invece di buttarle, possiamo passarle sulle mani o sulla padella della frittura. Con sorpresa vedremo che l’odore è scomparso e con esso anche l’unto.

Combattere il cattivo odore del WC

Quando si va al WC per evitare il cattivo odore si può usare questo semplice trucco. Non appena si è defecato bisogna immediatamente azionare lo sciacquone, che in genere si trova a portata di mano. Tirando subito la catena si eliminano immediatamente i cattivi odori. Il secondo colpo d’acqua si darà dopo aver utilizzato la carta igienica.

Inoltre prima di andare al water, si può spuzzare dell’aceto all’interno del vaso sanitario, così che assorba gli odori dovuti alla defecazione. All’interno del bagno si può applicare un assorbiodori naturale a base di olio essenziale al limone.

Questi alcuni dei sistemi efficaci per ridurre ed eliminare i fastidiosi odori che si propagano dal vaso sanitario. Ecco anche un punto del bagno a cui fare molta attenzione.