Ogni volta che c’è da pulire l’acciaio ci si trova di fronte ad un problema serio. Oggi i nostri Esperti indicheranno vari rimedi per ottenere un risultato soddisfacente. Prima di tutto dobbiamo essere consapevoli di una cosa: solo usando tanto gomito e determinati prodotti l’acciaio ritornerà come quello della prima volta. Perciò non bisogna saltare nessun rigo di questo articolo in modo da scoprire fino in fondo come fare.

Acciaio resistente ma non immune al deterioramento

A primo impatto quando parliamo di acciaio ci facciamo un’idea un po’ distorta. Ha una resistenza molto alta ma non è certo immune dal deterioramento. Infatti capiterà a tutti di dover gettare oggetti in acciaio perché l’uso prolungato nel tempo ne ha definitivamente compromesso la lucentezza.

Però, chi fa effettivamente una buona manutenzione riesce a conservare a lungo gli oggetti in acciaio.

L’acciaio si conserva fino ad un certo punto

Se fino ad oggi non abbiamo prestato la massima attenzione ai nostri oggetti in acciaio non è detta l’ultima parola. Possiamo con piccoli accorgimenti tentare di preservarli dando al tutto lunga vita. Per preservare l’acciaio al meglio è necessario pulire in maniera adeguata e con una frequenza cadenzata.

Quanto conta la spugna

Onde evitare graffi, conta veramente tanto il tipo di spugna utilizzata. Mai sognarsi di strofinare l’acciaio con pagliette di ferro, spugne molto abrasive, lana d’acciaio o spazzole metalliche. Si corre il rischio di togliere non solo lo sporco ma anche la patina protettiva.

Due prodotti da inibire

L’acido muriatico e la candeggina sono prodotti chimici troppi aggressivi e non bisogna usarli per pulire l’acciaio per nessuna ragione al mondo. Un altro errore da non fare è lasciare oggetti in acciaio in acqua ricca di sale o di carbonato di calcio. Infatti c’è il rischio concreto di lasciare delle macchie impossibili da togliere.

Ora finalmente scopriamo quali prodotti usare. Il consiglio è di usare un prodotto anticalcare, in grado allo stesso tempo di pulire, lucidare e igienizzare. Vedrete l’acciaio sarà senza macchie o aloni. Invece chi vuole far ricorso a detergenti naturali deve usare un semplice composto di acqua tiepida e aceto.