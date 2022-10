Come usare bene il camino mantenendo con la legna la fiamma sempre viva

Per l’uso del caminetto in maniera efficiente e sicura, sono fondamentalmente due gli aspetti da considerare. Ovverosia la qualità della legna ed il tiraggio. E questo perché la combustione nel camino è sempre ottimale se e solo se il legno dolce ed il legno duro a disposizione sono ben stagionati. Ma si tratta di una condizione che è peraltro necessaria, ma non sufficiente.

Dato che a fare la differenza nell’uso efficiente e sicuro del caminetto è pure il tiraggio. Visto che non c’è combustione ottimale nel caminetto senza un adeguato tiraggio che, tra l’altro, garantisca pure l’immediata risalita dei fumi verso la canna fumaria. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto. Visto che il caminetto senza un buon tiraggio non è la migliore delle soluzioni per riscaldarsi d’inverno.

Come usare bene il camino permettendo alla legna di bruciare con un buon tiraggio

Nel dettaglio, per l’uso ottimale del camino la fase di accensione è fondamentale. Nello specifico, l’accensione deve essere sempre veloce con il legno dolce e con un accelerante idoneo come la diavolina. In questo modo, grazie alle temperature molto alte, si creerà una corrente ascensionale che spingerà subito i fumi verso l’alto. Ecco, quindi, come usare bene il camino. Ma chiaramente non finisce qui in quanto poi occorre non perdere il vantaggio dell’accensione rapida utilizzando, magari, i ciocchi di legna che sono umidi. La legna dura buona, che mantiene la fiamma sempre viva, è infatti sempre quella stagionata due anni.

Inoltre, quando il tiraggio del caminetto non è ottimale per ragioni di natura strutturale, allora questo può essere aumentato con un trucchetto che incrementa il volume di ossigeno attorno alla legna che brucia. In particolare, questo trucchetto è rappresentato dal poggiare i ciocchi di legna su un braciere oppure su una grata.

Come mantenere sempre vivo il focolare quando il fuoco si sta spegnendo

A differenza di altri sistemi di riscaldamento, come il condizionatore a pompa di calore o la caldaia a gas che garantisce il calore attraverso i termosifoni, il caminetto deve essere sempre presidiato. Basta infatti distrarsi un po’ che la fiamma si abbassa ed iniziano a prodursi i fumi a causa del crollo della temperatura. Ma in tal caso, muniti di un soffietto, si potrà subito rimediare dopo aver aggiunto, per esempio, un paio di ciocchi di faggio ed un po’ di legna dolce, come quella di pino, per far ripartire a pieno regime la combustione.

