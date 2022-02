Se questa sera abbiamo voglia di ridere, perché magari la giornata è stata davvero pesante, ecco il film che fa per noi. Lo troveremo su Netflix, compreso nell’abbonamento, interpretato da attori italiani, bravissimi e spumeggianti. Con una regia all’altezza, riprendendo un genere di commedia teatrale francese dell’Ottocento. Si chiamava “pochade”, e oggi potremmo tradurla come “commedia degli equivoci e dei tradimenti”. Andiamo a scoprire assieme il titolo, la trama e gli interpreti di questa gustosissima pellicola nazionale.

Una pellicola piena di sorprese

L’agenzia dei bugiardi è il titolo di questa commedia non nuova, ma uscita nel 2019. La struttura si basa su di un’idea decisamente originale. Un’agenzia di servizi in grado di coprire le scappatelle e i tradimenti all’interno del matrimonio. Con tutta una serie di trucchi, macchinazioni e inganni, degni di una compagnia teatrale. “Meglio una bella bugia che una brutta verità” è lo slogan su cui si fonda l’agenzia e con il quale si pubblicizza in maniera vincente. Ad affidarsi a questa copertura è il sempre istrionico Massimo Ghini, ancora una volta interprete di valore.

2 ore di risate a crepapelle in questa splendida commedia italiana su Netflix tra equivoci e tradimenti senza sosta

Non raccontiamo altro della trama, per non svelare al Lettore il piacere della visione. Dicevamo che il film riprende con successo una forma teatrale parigina che ebbe un successo incredibile a fine ‘800. Una serie concatenata di eventi, che si susseguono senza tregua. Una moltitudine di personaggi che intervengono, creando confusione, ma anche tante risate. E una bella dose di suspense, con lo spettatore, che alla fine prende le parti dei malcapitati traditori. Questa pellicola non è stata sostenuta dalla critica, ma il pubblico ha avuto modo di apprezzarla. Se non altro, la trama è originale e gli attori sono simpatici.

Remake di un film francese del 2017

L’agenzia dei bugiardi è anche il remake di un film francese che sbancò i botteghini nel 2017. Il suo titolo era “Alibi.com” e la trama si avvicina molto a quella del film italiano. Girato tra Roma e la Puglia, il film diretto dal bravo Volfango De Biasi, è stato anche ospite delle bellissime Santa Maria di Leuca e Pescoluse. Due autentici paradisi del mare salentino, in cui l’acqua e la spiaggia non hanno nulla da invidiare a quelle dei Caraibi. 2 ore di risate a crepapelle in questa splendida commedia italiana che ci farà tornare anche la voglia di vacanze.

Approfondimento

