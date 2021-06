Diffusi in tutte le cucine, i taglieri di plastica ormai hanno quasi rimpiazzato quelli realizzati in legno. Infatti la plastica, sembra essere più adeguata e igienica rispetto agli altri materiali. Nonostante sia più facile lavarlo in lavastoviglie, rappresenta sempre un ricettacolo di batteri e germi. Tagliando verdure, pane, carne, la lama del coltello crea delle spaccature dove si creano quelle tipiche macchie di sporco. Anche se è preferibile avere più taglieri da utilizzare per alimenti diversi, è bene igienizzarli a fondo per essere sicuri di eliminare residui. In aggiunta al classico metodo di pulizia con detersivo o sapone per piatti e spugnetta, si possono impiegare ingredienti naturali ed economici.

Vediamo 2 metodi per sbiancare e disinfettare in profondità il tagliere di plastica maleodorante per farlo tornare come nuovo.

Trattamento delicato

Una tecnica efficace, largamente usata anche dai macellai, è pulire i taglieri con una spugna, sale grosso e limone, per un’azione antibatterica e smacchiante. Servirà prima mezzo limone, con cui strofinare la superficie del tagliere. Successivamente, con l’aiuto di una spugnetta, passare il sale grosso e sfregare a fondo, con l’aggiunta di acqua calda, per eliminare lo sporco. Non appena tutta la sporcizia sarà andata via, si potrà sciacquare abbondantemente.

Bicarbonato e aceto

Per i casi più disperati, dove l’unico rimedio sembra essere buttare via il tagliere, si può utilizzare un trattamento più strong. Se è visibilmente ingiallito e annerito, se si percepisce un odore sgradevole, si deve sterilizzare e disinfettare prima possibile. Gli ingredienti che serviranno sono:

2 cucchiai di bicarbonato; 2 cucchiai di aceto; mezzo limone.

Spargere il bicarbonato sulla superficie, poi strofinare il limone accuratamente, soprattutto dove ci sono le macchie più evidenti. Successivamente versare l’aceto bianco ed ancora pochissimo bicarbonato, si noterà una reazione chimica che causerà delle bollicine. Alla fine con una spugna dare il colpo di grazia per farlo tornare bianco e splendente. Alla fine lavare in abbondante acqua.

Questi sono i 2 metodi per sbiancare e disinfettare in profondità il tagliere di plastica maleodorante per farlo tornare come nuovo.