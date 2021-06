Non butteremo mai più le croste di parmigiano dopo aver scoperto questi metodi facili, geniali e gustosi per riciclarle che sta spopolando

Un must have della cucina italiana, il parmigiano è un formaggio a pasta dura prodotto a partire dal latte vaccino.

Uno dei formaggi italiani più imitati al mondo, conferisce unicità, sapore e sapidità alle nostre preparazioni. Ottimo come antipasto, o per condire primi piatti e rendere i sughi unici, filanti e cremosi. Può anche essere utilizzato come secondo piatto, o per insaporire piatti a base di carne o pesce, insomma in qualunque modo lo utilizziamo da sempre un tocco in più alle pietanze.

Naturalmente senza lattosio

Il parmigiano è un formaggio stagionato che non contiene né lattosio né galattosio, infatti, a differenza dei formaggi freschi come crescenza o mozzarella, può essere consumato anche da chi presenta un’intolleranza al lattosio. Esso è una fonte di calcio ideale per chi non beve latte, basti pensare che una porzione di 50 g contiene oltre 580 milligrammi di calcio utile per la salute delle ossa. È un formaggio leggermente ricco di colesterolo per tanto va consumato con moderazione, mentre è questo l’eccezionale formaggio da consumare anche a dieta con sole 150 kcal per 100 g e ricco di proteine ma povero di grassi.

È una tipologia di formaggio che prevede stagionatura, possiamo trovarlo tra gli scaffali del supermercato stagionato a 12, 24, e 36 mesi. Solitamente quando lo acquistiamo è compreso di crosta, che spesso non sapendo come riutilizzare buttiamo via.

Tuttavia, sarà una sorpresa scoprire che in realtà del parmigiano possiamo non buttare via niente, ma possiamo utilizzare tutto anche la buccia.

La buccia può essere utilizzata interamente, oltre che grattugiata ed utilizzata sulle nostre preparazioni. Possiamo anche decidere di utilizzarla per insaporire la pasta e patate o qualche zuppa, lasciandola cuocere e ammorbidirla all’interno.

La proposta di oggi per riciclare le bucce di parmigiano è davvero insolita, possiamo decidere di creare dei golosi e croccanti pops di parmigiano.

Per questa preparazione è necessaria esclusivamente la crosta di parmigiano, che va tagliata a cubetti ed infornata a 200°C per 15 minuti. Durante la cottura i cubetti cresceranno e diventeranno croccanti. Non appena saranno dorati spegnere il forno e lasciarli riposare con lo sportello semiaperto per dieci minuti. Servire come delizioso antipasto, accompagnato da salame e cubetti di formaggio o verdure.

Ed ecco perché non butteremo mai più le croste di parmigiano dopo aver scoperto questi metodi facili, geniali e gustosi per riciclarle che sta spopolando.