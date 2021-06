Le farfalle della dispensa ormai sono parte della casa. Soprattutto dopo aver inserito magari farina e lievito in polvere. Ma come fare per rimuoverle? Ovviamente affermare che sono innocue è dire poco, però non sono piacevoli. Non è carino aprire la dispensa e trovarsi le farfalline nella farina o che volano in giro per casa. E allora serve assolutamente un rimedio e con questa economica soluzione possiamo dire addio alle farfalle che si trovano nella dispensa una volta per tutte.

Addio alle farfalle che si trovano nella dispensa

Le farfalle si trovano nella dispensa per due motivi. Primo perché magari abbiamo lasciato aperta la farina, secondo perché magari vi sono dei fori nel legno della cucina. Se il problema è il foro, bisogna chiamare qualcuno che ripari il buco, altrimenti possiamo provare da soli a mandare via queste fastidiose farfalle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Natura contro natura

Abbiamo visto sempre qui sulle nostre pagine alcuni metodi naturali per rimuovere le farfalle. Ad esempio le arance, gli oli essenziali, l’alloro. Sono tutti metodi molto validi che però non sempre funzionano. E se uno le ha provate tutte, ma non succede nulla, allora bisogna provare con la cavalleria. Ed ecco che con questa economica soluzione possiamo dire addio alle farfalle che si trovano nella dispensa una volta per tutte.

Fogli adesivi contro le farfalle

Questi fogli, che si possono comprare al supermercato o online, sono delle vere trappole. Infatti, funzionano come un nastro biadesivo. Sulla parte esterna dove c’è la colla si trova un feromone che attrae le farfalle e poi queste rimangono attaccate lì. In questo modo il nostro cibo sarà salvo.

Si consiglia però mentre si fa quest’operazione di buttare tutti i prodotti già aperti, dove potrebbero esserci i vermi. E in ultimo, di pulire bene la dispensa in ogni suo piccolo angolo.

Approfondimento

Eliminare i cattivi e forti odori come quello di uovo dalla lavastoviglie è possibile seguendo questa guida.