2 mete autunnali perfette tra cucina, arte e voglia di evadere dalla città

Nonostante la forte crisi economica e le difficoltà internazionali gli italiani stanno ancora viaggiando. Paradossalmente stando alle statistiche sembrerebbero in calo i viaggi per lavoro, ma in aumento quelli turistici. Sono infatti ancora tanti i nostri connazionali che stanno prendendo i voli per le varie isole della Spagna, ma anche per le capitali europee. Molte aziende in questi momenti di difficoltà stanno facendo smaltire le ferie, non garantendo purtroppo le giornate lavorative continuative. Ecco allora che chi ci sa fare con Internet, riesce a cogliere qualche incredibile occasione, adesso che il Mondo del low cost è davvero appetibile. Ma senza andare così lontano, potremmo apprezzare in questo periodo dell’anno anche due splendide mete italiane, perfette per una gita fuori porta.

La bellezza di una città anche fuori stagione

Quando parliamo di Rimini, il nostro pensiero va logicamente ai mesi estivi quando questa località diventa una capitale del turismo. Ma sarebbe sbagliato pensare a Rimini solo in versione estiva. Innanzitutto, perché questa meravigliosa città contiene dei veri e propri capolavori artistici. Dall’Arco di Augusto alle rovine romane, dalla Rocca Malatestiana al Tempio Malatestiano. Poi, perché con le spiagge libere e magari una bella giornata di sole, la gita si completa a 360°. Senza considerare la possibilità di mangiare divinamente e di assaggiare gli ottimi vini dei colli romagnoli.

2 mete autunnali perfette tra cucina ma anche arte e divertimento

Una città che tra poco si vestirà di luci e colori è Trento. Tradizionale e obbligatoria meta per chi va alla ricerca dei mercatini natalizi. Trento e tutta la sua splendida provincia stanno uscendo ora da una stagione turistica estiva 2022 decisamente positiva. Grazie anche al caldo che ha insistito sulla nostra penisola, le montagne trentine sono state tappe imprescindibili per i turisti che cercavano il fresco. Ma non dimentichiamo che il centro storico di questa elegantissima città potrebbe rappresentare per chi non lo conosce una vera e propria sorpresa. Proprio in questo periodo, prima della ressa natalizia, una visita a Trento potrebbe davvero essere la scelta giusta. Senza contare anche in questo caso, la possibilità di assaggiare la cucina locale e gli ottimi vini delle vallate. 2 mete autunnali perfette tra cucina, arte ed enogastronomia a 2 passi dalle nostre città.

