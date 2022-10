Cavolfiore al forno con curcuma sfizioso e semplice da preparare

Come si può mangiare il cavolfiore? Le risposte a questa domanda possono essere molteplici. Quest’ortaggio tipico della stagione autunnale si mangia in tanti modi diversi. I più comuni e semplici sono prepararlo all’insalata oppure lessarlo. In realtà è possibile usarlo anche per ricette sfiziose e originali, come quella della finta pizza di cavolfiore.

In questa guida vedremo invece come usarlo per preparare un contorno saporito e salutare abbinando il cavolfiore ad una nota spezia e cioè la curcuma. Questi due ingredienti si sposano perfettamente e possono essere usati per preparare golose vellutate o semplici contorni come quello di cui illustreremo la ricetta.

Cosa è la curcuma e quali sono le sue proprietà?

La curcuma è una spezia reperibile per tutto l’anno. È di colore arancione brillante e ha un sapore pungente e che si sposa alla perfezione con quello del cavolfiore.

Ha un basso apporto calorico e proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Si consiglia di usarla assieme al pepe nero per condire gli alimenti. Quest’altra spezia aumenta la biodisponibilità della curcumina, responsabile delle proprietà benefiche citate.

La ricetta del cavolfiore al forno con quest’amatissima spezia

Per preparare questo contorno servono pochi e semplici ingredienti: un cavolfiore, un paio di cucchiai di curcuma in polvere e poi sale, pepe nero, olio extravergine di oliva e pane grattugiato.

Procedimento

Il primo passo è pulire il cavolfiore e ricavarne le cime. Se queste ultime sono particolarmente grosse potrebbe essere utile dividerle in due parti.

Fatto ciò, mettere a bollire una pentola d’acqua. Una volta raggiunta la temperatura giusta, immergere al suo interno le cime di cavolfiore. Lasciarle cuocere per 5 minuti.

Prendere una ciotola e metterci dentro un paio di cucchiaini di olio extravergine di oliva e di curcuma, per poi mescolarli. In un’altra ciotola, mettere qualche cucchiaio di pangrattato e un pizzico di sale e pepe nero.

Scolare le cime di cavolfiore e farle raffreddare. Nel frattempo, disporre della carta forno su una teglia abbastanza grande da contenerle tutte. In seguito immergere ogni cima prima in olio e curcuma e poi nel pangrattato, per poi adagiarla nella teglia. Ad esaurimento degli ingredienti, cuocere le cime di cavolfiore in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti di tempo. Trascorsi 10 minuti, aprire il forno e girarle. Una volta che il cavolfiore al forno con curcuma è pronto, non resta che servirlo. Per gustarlo al meglio, si consiglia di mangiarlo quando è ancora caldo.

