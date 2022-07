I boccioli del cappero si usano in cucina per aromatizzare diverse pietanze. Si pensi già solo agli spaghetti con sugo e olive nere o alla caponata siciliana.

Piuttosto che comprarli, alcune persone scelgono di coltivarne una piantina in casa. Una volta raccolti, non è ovviamente possibile utilizzarli tutti quanti in una volta. Pertanto, è importante sapere come conservarli anche per molto tempo.

Come conservare i capperi sotto sale e sotto aceto

Esistono diversi modi per farlo e quelli che illustreremo sono i due più famosi. Prevedono rispettivamente l’utilizzo del sale e dell’aceto di vino. Con questi semplici ingredienti si potranno preparare delle conserve proprio come facevano le nostre nonne. Queste andranno fatte con i capperi appena raccolti, senza attendere molto tempo.

Capperi sotto sale

Ingredienti:

1 kg di capperi;

1 kg di sale grosso o fino.

Una volta raccolti i boccioli, lasciargli un paio di millimetri di peduncolo. Lavarli sotto acqua fresca corrente e scolare quella in eccesso. Prendere un barattolo di vetro sterilizzato. Questo è anche un buon modo per riciclare quelli già utilizzati ed evitare di buttarli.

Mettere uno strato di capperi e uno di sale e ripetere il procedimento fino ad esaurimento degli ingredienti. Quindi, chiudere ermeticamente il vasetto e riporlo in dispensa. Come abbiamo visto, conservare i capperi in questo modo è molto semplice.

Capperi sotto aceto

Ingredienti:

1 kg di capperi;

1 l di aceto;

sale;

foglie di alloro (facoltativo).

Lavare i capperi e scolare l’acqua in eccesso. Metterli in una ciotola e cospargerli con una generosa manciata di sale. Se si vuole, si possono mettere anche delle foglie di alloro, come prevede l’originale ricetta siciliana. In ogni caso, far macerare il tutto per 3 giorni. Al termine di questo lasso di tempo, trasferirli in dei vasetti di vetro sterilizzati. Condirli con il sale della macerazione e con l’aceto. Chiudere ermeticamente il vasetto di vetro. Fatto ciò, anche i capperi sotto aceto potranno essere messi in dispensa.

Un trucco per dissalarli

Prima di consumare i capperi, anche quelli comprati al supermercato, potrebbe necessario dissalarli. Un modo veloce per farlo è passarli 5 secondi sotto l’acqua corrente e poi immergerli in una ciotolina con acqua e aceto di vino bianco. Lasciarli al suo interno per 5 minuti. Solo dopo questo lasso di tempo potranno essere usati come condimento e quindi mangiati.

