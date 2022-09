Come forse sapremo il galateo ed in generale il modo di comportarsi non si limita a regole totalmente fisse e dogmatiche. Ci sono alcune costanti che si ripetono nel corso del tempo a prescindere della situazione concreta in cui ci troviamo. Forse avremo presente la classica situazione che si verifica quando ci riuniamo con altre persone per un incontro di carattere sociale. Può trattarsi di amici, parenti o sconosciuti, non fa molta differenza. Può essere un aperitivo al bar, oppure una riunione più formale.

In generale sappiamo che il momento di mangiare o bere quando siamo con altri è delicato. Ci sono persone più o meno schizzinose. Alcuni potrebbero avere soglie differenti di ciò che è giusto fare o non fare. Alcune cose le diamo per scontate. È ovvio che mangiare a bocca aperta sarà un brutto spettacolo per le persone che sono con noi. Per non parlare dei rumori che emettiamo. Un errore estremamente comune riguarda però l’utilizzo del tovagliolo. È buffo sapere che molti sbagliano a fare questo gesto durante l’aperitivo.

Non sempre abbiamo a disposizione piattini durante un buffet o un aperitivo. Questi inquinano, sono costosi ed in alcuni casi sono superflui. Pensiamo a quando i vassoi contengono alcune piccole specialità che possono essere mangiate senza dotarsi di un coltello e di una forchetta per prenderli e tagliarli.

Ad esempio pizzette, piccoli prodotti di pasticceria o panetteria, mini sandwich e via dicendo. In questo caso non avremo piattini, ma molti tovagliolini accatastati. Il primo pensiero che ci viene in mente è quello che il tovagliolo abbia l’utilizzo esclusivo di aiutarci nella pulizia della bocca.

Per questo motivo molti di noi si avvicinano al vassoio ed iniziano a spiluccare dal piatto in comune. Ritornano a farlo, ovviamente, ogniqualvolta vogliono mangiare. Questo è scomodo per loro, visto che dovranno eseguire molte volte lo spostamento Oppure, se vorranno evitarlo, rimarranno a bocca asciutta. Nel peggiore dei casi altri commensali potrebbero essere infastiditi dal continuo andirivieni di mani all’interno del vassoio.

È ovvio che il tovagliolo serva anche per pulire la bocca. Ma ha anche l’impiego di sostituire semplicemente il piattino. Le dimensioni sono più contenute, certamente. Ma il tipo di alimento presentato consente la possibilità di maneggiarlo senza rischio di sporcarsi le mani.

Di conseguenza possiamo sentirci liberi di avvicinarci ai vassoi e mettere sulla superficie del tovagliolo una porzione maggiore di stuzzichini. Dal palmo della mano coperto, non avremo difficoltà a mangiare gradualmente quanto abbiamo. Sarà certamente più comodo per noi. E probabilmente sarà anche più gradito alle persone che si trovano attorno.

In effetti, non è l’unico aspetto poco noto dei nostri momenti in compagnia. Esistono anche delle regole da non sbagliare assolutamente quando beviamo un caffè per non sembrare dei maleducati.

